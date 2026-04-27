Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура привлекла 11 ответчиков к делу об имуществе экс-судьи Хахалевой

Суд удовлетворил ходатайство ГП об исковых требованиях к 11 лицам, привлеченных к делу об имуществе экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура привлекла 11 ответчиков к делу об имуществе бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом говорится в заявлении, сделанном в зале суда.

«Установлена причастность данных лиц к оказанию содействия в сокрытии коррупционно нажитых активов», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Суд удовлетворил ходатайство об уточнении исковых требований, которые касаются 11 человек, привлеченных к делу в качестве ответчиков. К ним заявлены имущественные требования по части обращения в доход государства земельных участков и помещений, незаконно оформленных на них.

Ранее KP.RU сообщал, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была официально объявлена в международный розыск. Октябрьский суд Краснодара также арестовал ее имущество.