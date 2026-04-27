Генпрокуратура привлекла 11 ответчиков к делу об имуществе экс-судьи Хахалевой

Генеральная прокуратура привлекла 11 ответчиков к делу об имуществе бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом говорится в заявлении, сделанном в зале суда.
«Установлена причастность данных лиц к оказанию содействия в сокрытии коррупционно нажитых активов», — сообщил представитель Генпрокуратуры.
Суд удовлетворил ходатайство об уточнении исковых требований, которые касаются 11 человек, привлеченных к делу в качестве ответчиков. К ним заявлены имущественные требования по части обращения в доход государства земельных участков и помещений, незаконно оформленных на них.
Ранее KP.RU сообщал, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была официально объявлена в международный розыск. Октябрьский суд Краснодара также арестовал ее имущество.