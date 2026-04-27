Вербов признал закономерность победы «Динамо» в финале чемпионата России

Главный тренер «Зенита» отметил, что его подопечные в решающей серии не были в оптимальной функциональной и эмоциональной форме.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Волейболисты московского «Динамо» заслуженно победили казанский «Зенит» в финале чемпионата России. Об этом ТАСС заявил главный тренер казанского клуба Алексей Вербов.

«Динамо» выиграло серию до трех побед со счетом 3−0 и в пятый раз стало чемпионом России.

«Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось, — сказал Вербов. — В первую очередь, хочу поздравить “Динамо” с победой, во вторую — нас с серебряной медалью. Для этой команды это тоже определенное достижение. Понимаю, что Казань и “Зенит” приучили всех только к первому месту, но не всегда так бывает. Функционально не были оптимальны в финальной серии, как и эмоционально. Хотя предъявить претензии не к кому».