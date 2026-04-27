Синоптик Позднякова: Высота снежного покрова в Москве побила рекорд

Еще в воскресенье вечером москвичи любовались зеленью распускающихся деревьев и цветением виол на клумбах в центре Москвы. Ночью же на город обрушился невиданный для апреля снегопад с сильным ветром. МЧС объявил в городе оранжевый уровень опасности. Утром горожан ждал по-настоящему зимний пейзаж. А снег тем временем продолжал сыпать. Да какой! Как сообщила «РГ» главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, такого в столице не было больше чем полвека.
— К полудню высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, — рассказала синоптик. — Это рекорд для 27 апреля, прежний рекорд был на два сантиметра ниже и установлен он 55 лет назад. За сутки выпадет более 20 сантиметров снега, что составляет почти две трети от месячной нормы.
Буквально накануне мэр Сергей Собянин дал задание коммунальщикам подготовить город к зиме к 1 сентября. Речь шла, конечно же, о новом отопительном сезоне. Но кто бы мог подумать, что и эта зима, оказывается, еще и не думала уходить! Поэтому в понедельник глава города просто призвал москвичей быть аккуратными и беречь себя в связи с очень сложными погодными условиями — к мокрому снегу с дождем добавились порывы ветра со скоростью до 23 метров в секунду. «Столичные службы работают на улицах города в усиленном режиме», — рассказал он.
Москвичи в этом могли убедиться и сами. Аварийные бригады с пилами по всему городу освобождали проезжую часть дорог и тротуары от упавших деревьев. А нападало, по официальным данным, больше сотни. По этой причине с утра было приостановлено движение на открытой Филевской линии метро — дорогу поездам перегородил упавший тополь. Рухнувшие березы перегородили нашу улицу Правды и множество других. Их нестойкость специалист Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин объяснил тем, что многие деревья уже развернули листву, площадь для задержания снега стала в разы больше и стволы просто не выдержали такой тяжести. Некоторые из них рухнули прямо на автомобили, которые горожане, отправляясь на работу, оставили у своих домов. Из-за опасности падения деревьев весь день были закрыты городские парки.
Водителям, которые уже поменяли резину на летнюю и спрятали подальше снежные щетки, — не повезло. Фото: РИА Новости.
ГБУ «Автомобильные дороги» вывело зимнюю уборочную технику для расчистки магистралей от снежной каши. Мосты, эстакады и прочие конструкции, где мог образоваться гололед, коммунальщики обработали реагентами. Благодаря этим мерам даже такая чувствительная трасса, как Ленинградское шоссе, связывающая центр Москвы с аэропортом Шереметьево, не встало. Специалисты «Мосводостока» очищали дождеприемные решетки, откачивая лишнюю воду специальной техникой. Сотрудники управляющих компаний достали убранные на лето лопаты, навесили на тракторы зимние щетки и скребки и взялись за расчистку жилых кварталов.
Что интересно, на трафике движения непогода не очень сказалась. Пробки на дорогах в утренние часы оказались ненамного сильнее обычного: их максимальная загрузка оценивалась в пять баллов, что для понедельника в столице норма. Объяснение простое. Многие москвичи, увидев снег за окном, прислушались к предупреждениям МЧС и департамента транспорта и отказались от поездок на личном автомобиле. Все здравомыслящие водители поняли, что в такую погоду на летней резине, в которую давно переобуты большинство машин, далеко не уедешь. Тем более что есть метро, да и наземный общественный транспорт ходил по расписанию. Ему очень кстати пришлись выделенные полосы, которых в Москве сейчас уже более 500 километров. Исчезли вчера на целый день лишь электросамокаты — операторы на время непогоды запретили их прокат, как и каршеринг, ограничивший доступ к машинам с летней резиной.
Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу — погода неподходящая. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Не оказала существенного влияния апрельская метель и на работу аэропортов — они работали практически в штатном режиме, вовремя расчищая взлетно-посадочные полосы и обрабатывая суда противогололедными средствами.
Это скульптура на фонтане. Его уже готовили к скорому запуску, но тутпошел апрельский снег. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Хотя некоторые задержки самолетов все же наблюдались — более чем на два часа задержали 10 рейсов. Но как заверили в Росавиации, «уходов» на запасные аэродромы самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было.
В саду имени Баумана, как и по всему городу, дворникам пришлось снова взяться за совковые лопаты. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Пожалй, сильнее всего стихия ударила по пассажирам железнодорожного транспорта. Пассажирские поезда дальнего следования Павелецкого направления следовали с опозданием на два с половиной часа. Пригородные электрички, на которых едут в столицу на работу жители Подмосковья, тоже сбились с расписания. На перегоне Лобня — Марк Савеловского направления МЦД-1 причиной этого стал обрыв провода контактной сети, а на Казанском направлении МЦД-3 на рельсы упало дерево. Аварии оперативно устранили, но поезда еще долго входили в график движения.
Неприметная скульптура в тихом дворе в центре Москвы сегодня выглядела так. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Впрочем, гораздо больше неприятностей жителям Подмосковья принесли перебои с электроснабжением. Как сообщил в своем канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, для ликвидации последствий аварий в регионе пришлось задействовать более 200 бригад электриков из «Россетей», «Мособлэнерго» и «Мособлгаза», 22 бригады лесного хозяйства для расчистки просек и опиловки деревьев, запустить 40 передвижных электростанций, чтобы вернуть жителям свет и тепло.
На дорогах и тротуарах образовалась снежная каша, а местами и гололедица. Непросто было и машинам, и пешеходам. Фото: Константин Завражин/РГ.
Как выяснилось, непогоду в столичный регион принес Балтийский циклон, который также краем прошелся по Калужской и Белгородской областям. По прогнозу, ненастье продлится еще минимум день. И даже в среду и четверг возможны осадки в виде дождя со снегом. Но затем циклон с Балтики постепенно уйдет в Сибирь, а в столицу начнет продвигаться антициклон с запада.
Облаков станет меньше, и начнет возвращаться весеннее тепло. С ростом атмосферного давления 1 мая осадки прекратятся, дневная температура повысится до плюс 10 градусов. 2 мая — до плюс 13 градусов, а 3 мая, как сообщили «Российской газете» в Гидрометцентре, — до плюс 15−16 градусов. И тем не менее сажать картошку дачникам раньше 10 мая синоптики не советуют. Холода еще могут повториться.
Непогода обрушилась не только на столичный регион. Снег также выпал в Тверской и Ленинградской областях. Растает он только ближе к четвергу. Ночные заморозки сохраняются в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии. Зато на Черноморском побережье погода наладилась — там потеплело до плюс 22 градусов.