Синоптик Позднякова: Высота снежного покрова в Москве побила рекорд

Что интересно, на трафике движения непогода не очень сказалась. Пробки на дорогах в утренние часы оказались ненамного сильнее обычного: их максимальная загрузка оценивалась в пять баллов, что для понедельника в столице норма. Объяснение простое. Многие москвичи, увидев снег за окном, прислушались к предупреждениям МЧС и департамента транспорта и отказались от поездок на личном автомобиле. Все здравомыслящие водители поняли, что в такую погоду на летней резине, в которую давно переобуты большинство машин, далеко не уедешь. Тем более что есть метро, да и наземный общественный транспорт ходил по расписанию. Ему очень кстати пришлись выделенные полосы, которых в Москве сейчас уже более 500 километров. Исчезли вчера на целый день лишь электросамокаты — операторы на время непогоды запретили их прокат, как и каршеринг, ограничивший доступ к машинам с летней резиной.