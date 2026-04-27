Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: арбитра УЕФА подозревают в домогательствах несовершеннолетних

Полиция задержала судью, а затем отпустила под залог.

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Арбитр Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подозревается в домогательствах несовершеннолетних. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, судья, имя которого не называется, прилетел в Великобританию для обслуживания матча. В гостинице он приставал к несовершеннолетнему мальчику, трогал его и пытался заманить в свою комнату. Полиция задержала арбитра, а затем отпустила под залог. В случае если ему будут предъявлены обвинения, судья может быть экстрадирован в Великобританию.

В УЕФА сообщили, что следят за ситуацией, а арбитр не будет назначаться на игры соревнований под эгидой организации. Также The Sun сообщает, что Международная федерация футбола не будет задействовать арбитра на матчах своих турниров, пока продолжается расследование.