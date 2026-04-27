Футболист ЦСКА Мойзес пропустит остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной им в выездном матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (0:0). Об этом футболист сообщил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде в заключительном отрезке сезона. Я полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в лучшей форме», — написал Мойзес.
Мойзесу 31 год, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее ТАСС сообщал, что концовку сезона пропустит голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, после 27 туров команда набрала 45 очков. Армейцы сыграют в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком», встреча пройдет на домашней арене красно-белых 6 мая.