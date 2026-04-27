Нижегородцам помогут получить гранты до 1,5 млн рублей на соцпроекты

В Нижегородской области стартовала регистрация на инклюзивный проектный акселератор «Территория равных возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на министра молодёжной политики региона Светлану Ануфриеву. Программа рассчитана на активных жителей от 14 до 35 лет, включая молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
С мая по август участники пройдут обучение по основам социального проектирования и бюджетированию. Эксперты помогут авторам «упаковать» идеи в готовые проекты и корректно составить заявки на гранты. По словам консультанта по инклюзивному развитию региона Романа Пономаренко, это уникальный шанс для молодежи внести реальный вклад в развитие доступной среды и получить финансовую поддержку.
Заявки на участие в акселераторе принимаются до 20 мая 2026 года. Финальная защита проектов состоится 30 сентября на базе КУПНО. Победители конкурса Росмолодёжь. Гранты смогут претендовать на суммы до 1,5 миллиона рублей для реализации своих социально значимых инициатив.
