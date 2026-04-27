Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Станислав Ахмедов, чрезвычайный и полномочный посол России в отставке

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 апреля, ушел из жизни отставной чрезвычайный и полномочный посол России Станислав Ахмедов. Ему было 73 года. Экс-дипломат посвятил свою жизнь служению Родине. О его кончине оповестили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Станислава Ахмедова отличали высокий профессионализм, глубокая порядочность, принципиальность и готовность помочь коллегам. Он связал карьеру с африканским направлением внешней политики и внес вклад в реализацию курса на укрепление дружественных связей России со странами Африки.

«Его всегда отличали широта профессиональных взглядов, вдумчивый нестандартный подход к любой задаче, приоритет общего дела, самоотверженность, внимание и неизменное уважение к коллегам по работе и к иностранным партнерам», — уведомили в МИД.

Не стало также замгендиректора «Росатома» Вячеслава Рукши. Он скончался на 73-м году жизни. Вячеслав Рукша также руководил Арктической дирекцией.