В Wildberries заявили о росте спроса на книги Остера почти на 500%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Продажи книг детского писателя Григория Остера на Wildberries увеличились почти на 500% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).
«Продажи на Wildberries книг Григория Остера за последние дни (21−26 апреля — прим. ТАСС) резко выросли: почти на 500% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 220% по сравнению с началом апреля», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что речь идет об экземплярах, проданных в 2026 году. Наибольшей популярностью среди произведений Остера пользуются различные издания «Вредных советов».
21 апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Остера «Вредные советы» на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
«Вредные советы» — сборник иронических стихотворений для детей, рассказывающих, что может произойти в случае их непослушания. В 80-е годы они публиковались в разных журналах, а первый сборник вышел в 1990 году, после чего «Вредные советы» неоднократно переиздавались.