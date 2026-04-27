Axios: Киев пригрозил Иерусалиму скандалом из-за российского судна с зерном

Украина пригрозила Израилю скандалом, если Иерусалим допустит проход судна, которое перевозит зерно с новых территорий России, в порт Хайфы. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил в социальной сети X корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на дипломатический источник.
— Мы отслеживаем судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия для двусторонних связей, — привел журналист его слова.
Сообщение от представителя американского издания также подтвердили в одном из украинских СМИ. Киев намерен применить против Израиля «весь спектр международно-правовых мер».
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Украине придется смириться с потерей части территории. С таким заявлением он выступил в рамках визита в одну из школ Марсберга.
Ранее в СМИ также писали, что глава США Дональд Трамп говорил Мерцу, что Москва победила Киев. Разговор произошел, когда немецкий политик настаивал на необходимости давления на РФ.