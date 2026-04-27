Городской фестиваль «Сила слова» состоялся на площадке НГЛУ

Фестиваль-конкурс театральных постановок на иностранном языке «Сила слова» впервые прошел в Нижнем Новгороде в апреле 2025 года. Инициаторами проведения выступили «Лицей № 1 65» и «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» при поддержке НГЛУ и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Тогда по результатам заочного этапа в финале приняли участие 10 школьных театральных коллективов. Участники отмечают, что уникальность этого фестиваля-конкурса состоит в том, что школьники имеют возможность не только развить коммуникативные умения, но и продемонстрировать свои таланты, сделав это в творческой манере на большой сцене. На сегодняшний день это единственный конкурс подобного формата в Нижнем Новгороде.