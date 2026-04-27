Городской фестиваль «Сила слова» состоялся на площадке НГЛУ

II Открытый городской фестиваль-конкурс «Сила слова» (6+) состоялся на площадке НГЛУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Так, в текущем году на фестиваль было подано 19 заявок, а к командам нижегородских школьников впервые присоединился театральный коллектив школы № 6 г. Балахны. Юные актеры представили свои мини-спектакли на английском языке на тему «Подвиг во имя другого». Часть постановок была сделана на основе сказок, а другая часть — по мотивам произведений о Великой Отечественной войне.
Преподаватели лингвистического университета, в качестве экспертов, оценивали не только важные языковые составляющие выступлений (произношение, интонацию, нормативность речи), но и художественное воплощение (актерское мастерство, сценическую речь, режиссерские находки).
По итогам проведения фестиваля лауреатами I степени стали коллектив «Лицейская семья» лицея № 165 с мини-спектаклем по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» (12+) и команда школы № 134 с постановкой «Легендой о Данко» (6+). Лауреаты II степени — школа № 126 с углубленным изучением английского языка с постановкой «Герои с нашего двора» (6+), школа № 88 с историей о Зое Космодемьянской (12+) и школа № 6 г. Балахны с мини-спектаклем по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (12+). Лауреаты III степени — лицей № 36 с постановкой «Айболит» (6+), гимназия № 136 со «Снежной королевой» (6+) и школа № 103 со сказочной инсценировкой «Великан-эгоист» (6+).
«Приз зрительских симпатий» достался самым юным участникам из Новинской средней школы № 88, которые выступали вне конкурсной программы с номером по мотивам мультфильма «Место на метле» (6+).
«Обучая, мы стараемся достигнуть многих целей. Важно, чтобы дети умели рассказывать о своей истории и культуре на иностранном языке, чтобы другие нации и народы понимали нас лучше. Именно этот конкурс является прекрасным мотиватором образовательного и воспитательного процесса, а также раскрывает творческий потенциал подрастающего поколения», — отметила кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики и преподавания иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ Юлия Поспелова.
Справка.
Фестиваль-конкурс театральных постановок на иностранном языке «Сила слова» впервые прошел в Нижнем Новгороде в апреле 2025 года. Инициаторами проведения выступили «Лицей № 1 65» и «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» при поддержке НГЛУ и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Тогда по результатам заочного этапа в финале приняли участие 10 школьных театральных коллективов. Участники отмечают, что уникальность этого фестиваля-конкурса состоит в том, что школьники имеют возможность не только развить коммуникативные умения, но и продемонстрировать свои таланты, сделав это в творческой манере на большой сцене. На сегодняшний день это единственный конкурс подобного формата в Нижнем Новгороде.