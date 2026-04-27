Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве РФ поручили ускорить принятие закона о повышении гибкости трудовых отношений

Лимит сверхурочной работы повышается в два раза.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить рассмотрение законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Новак в понедельник провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На совещании были рассмотрены вопросы реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

«В ходе обсуждения Александр Новак поручил усилить взаимодействие профильных ведомств с Федеральным Собранием РФ для ускорения рассмотрения законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений, разработанного Минэкономразвития совместно с Минтрудом в координации с деловыми объединениями», — говорится в сообщении.

В начале февраля Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, разрешает малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защищает работодателя от ряда злоупотреблений. Проект направлен на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране.

Планируется внести изменения лимита сверхурочных работ в Трудовой кодекс РФ.

