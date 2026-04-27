В правительстве РФ поручили ускорить принятие закона о повышении гибкости трудовых отношений

В начале февраля Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, разрешает малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защищает работодателя от ряда злоупотреблений. Проект направлен на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране.