В правительстве РФ поручили ускорить принятие закона о повышении гибкости трудовых отношений

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить рассмотрение законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Новак в понедельник провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На совещании были рассмотрены вопросы реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.
«В ходе обсуждения Александр Новак поручил усилить взаимодействие профильных ведомств с Федеральным Собранием РФ для ускорения рассмотрения законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений, разработанного Минэкономразвития совместно с Минтрудом в координации с деловыми объединениями», — говорится в сообщении.
В начале февраля Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, разрешает малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защищает работодателя от ряда злоупотреблений. Проект направлен на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране.
Планируется внести изменения лимита сверхурочных работ в Трудовой кодекс РФ.