Стопроцентную доступность в ясли детсадов Петербурга обеспечат до 2027 года

Губернатор Александр Беглов доложил президенту России о развитии системы дошкольного образования в Петербурге. Встреча состоялась 27 апреля. По словам Беглова, в Северной столице на данный момент 96 процентов детей посещают детские сады полного дня.
— Из общего числа воспитанников около 45 тысяч — малыши в ясельных группах. С февраля по апрель количество родителей, желающих отдать детей в ясли, увеличилось на 10 процентов, — отметил Александр Беглов в ходе рабочей встречи. Также в Петербурге впервые организовали запись в ясельные группы для детей младше года, прием таких малышей начнется в следующем учебном году.
Также предусмотрены группы краткосрочного пребывания. Беглов подчеркнул, что в городе нет дефицита ясельных групп, и до конца 2027 года планируется обеспечить их стопроцентную доступность.