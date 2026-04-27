Именинник в Индии устроил смертельную стрельбу из-за торта

Три человека погибли на вечеринке, устроенной в честь дня рождения жителя Индии по имени Джиту Саини. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили в Times of India.
Изначально празднование проходило в спортивном зале. Позже все гости переместились к дому. Там три друга поймали именинника и размазали торт по его лицу.
Подобные действия не понравились Саини, из-за чего между мужчинами вспыхнул конфликт. Спустя время раздались выстрелы — несколько участников инцидента применили оружие.
Смертельные ранения получили три человека. Врачи боролись за их жизнь, однако не смогли помочь. По данным местной полиции, для ареста обвиняемых было сформировано шесть групп.
Кроме того, некоторые подозреваемые уже взяты под стражу. Разыскиваются все причастные к этому преступлению, передает издание.
