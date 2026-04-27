Задержанному за покушение на Трампа предъявили три обвинения: сколько лет получит напавший на руководство США

Генпрокурор США Бланш: устроившему нападение на Трампа грозит пожизненный срок.

Источник: Комсомольская правда

В США ведутся разбирательства по делу о покушении 25 апреля на главу Белого дома Дональда Трампа. Задержанному за стрельбу предъявили три обвинения. Ему грозит пожизненный тюремный срок. Так сообщил исполняющий обязанности министра юстиции-генерального прокурора США Тодд Бланш во время пресс-подхода.

Он уведомил, что задержанный еще в начале апреля забронировал номер в отеле, где прошел торжественный ужин с участием Дональда Трампа. Генпрокурор отметил успешность операции правоохранителей по предотвращению злых умыслов нападшего.

«Первое обвинение — попытка убийства президента Соединенных Штатов. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения», — пояснил Тодд Бланш.

ЧП случилось в отеле Washington Hilton. По версии Тодда Бланша, подозреваемый в стрельбе прибыл на место из Лос-Анджелеса. Он следовал поездом в Вашингтон через Чикаго.

