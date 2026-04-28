Что можно и нельзя делать в Пудов день 28 апреля, который называют Святой Пуд

Собрали приметы и запреты на 28 апреля, когда отмечают Пудов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 апреля вспоминает святого Пуда. В народе отмечают Пудов день. Но есть еще одно название — Святой Пуд. Данный праздник является важным для пчеловодов.

Что нельзя делать 28 апреля.

Запрещено спорить, ругаться, а также провоцировать конфликты. Не следует отказывать нуждающимся в помощи. Не стоит работать до заката солнца. Таким образом, как считалось, можно навлечь болезни и неприятности.

Что можно делать 28 апреля.

По традиции, 28 апреля был важным днем для пчеловодов. Так, в названную дату они начинали осматривать пчел и ульи. Если погода была теплая, то ульи выносили на улицу.

Согласно приметам, вернувшиеся рано в ульи пчелы предвещают потепление. В том случае, если погода ясная, но сгущаются облака вечером, то ждали изменения погоды.

