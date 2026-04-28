Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как защитить урожай от сглаза на Кузьму Огородника, 1 мая

1 мая православные чтут память епископа Космы Халкидонского. В народном календаре этот день прозвали Кузьма Огородник.

1 мая православные чтут память епископа Космы Халкидонского. В народном календаре этот день прозвали Кузьма Огородник.

Косма родился в Константинополе в IX веке. В ранней молодости он стал монахом. Всю свою жизнь епископ посвятил противостоянию с иконоборчеством.

На Руси в эту дату было принято заниматься огородом. Считалось, что на Кузьму Огородника нужно высаживать морковь и свеклу. Однако заниматься этим должны были исключительно женщины. Существовало поверье, что посаженные мужчиной овощи взойдут, но не смогут дать урожай.

Чтобы оградить посевы и урожай от сглаза, нужно три дня подряд утром тайно ходить на реку. А с наступлением рассвета семена замачивали в воде.

Приметы погоды:

Кукушка кукует — к теплой погоде.

Если 1 мая жарко, то во второй половине месяца наступят холода, а если прохладно, то вторая половина мая, наоборот, будет теплой.

Рябина зацвела — тепло будет стойким.

Черемуха зацвела — придет похолодание.

Именины отмечают: Ян, Феликс, Кузьма, Ефим, Антон, Виктор, Василий, Иван.