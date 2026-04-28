Народный календарь. Как защитить урожай от сглаза на Кузьму Огородника, 1 мая

1 мая православные чтут память епископа Космы Халкидонского. В народном календаре этот день прозвали Кузьма Огородник.
Косма родился в Константинополе в IX веке. В ранней молодости он стал монахом. Всю свою жизнь епископ посвятил противостоянию с иконоборчеством.
На Руси в эту дату было принято заниматься огородом. Считалось, что на Кузьму Огородника нужно высаживать морковь и свеклу. Однако заниматься этим должны были исключительно женщины. Существовало поверье, что посаженные мужчиной овощи взойдут, но не смогут дать урожай.
Чтобы оградить посевы и урожай от сглаза, нужно три дня подряд утром тайно ходить на реку. А с наступлением рассвета семена замачивали в воде.
Приметы погоды:
Кукушка кукует — к теплой погоде.
Если 1 мая жарко, то во второй половине месяца наступят холода, а если прохладно, то вторая половина мая, наоборот, будет теплой.
Рябина зацвела — тепло будет стойким.
Черемуха зацвела — придет похолодание.
Именины отмечают: Ян, Феликс, Кузьма, Ефим, Антон, Виктор, Василий, Иван.