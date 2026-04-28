Проекты общества «Знание». История просветительских марафонов

Первый федеральный просветительский марафон под названием «Новое знание» состоялся 20−22 мая 2021 года. Он прошел в восьми студиях, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности: историю, культуру, спорт, науку, технологии, индустрию, промышленность, информационные технологии. Ключевыми темами были «Мифы о власти искусственного интеллекта», «Экосистемы будущего», «Биохакинг: “за” и “против”, “Зеленое будущее атомной индустрии”, “Молодая наука в России”, “Девушки в науке” и др. В ходе марафона выступили 176 спикеров. Среди них были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Фонда “Талант и успех” Елена Шмелева и др. Одним из приглашенных иностранных спикеров был Илон Маск, выступивший по видеосвязи и поделившийся своим видением будущего через 50 лет. Путин в своем видеообращении к участникам марафона заявил, что “знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества — притягательной и доступной”. Все мероприятия (дискуссии, лекции, интервью, открытые уроки, мастер-классы) транслировались онлайн на сайте общества “Знание” и набрали более 70 млн просмотров.