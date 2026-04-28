Проекты общества «Знание». История просветительских марафонов

ТАСС-ДОСЬЕ. 28−30 апреля 2026 года Российское общество «Знание» проведет очередной федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Мероприятие приурочено к проводимому Году единства народов России, программа марафона охватит 10 городов страны.
ТАСС подготовил материал об истории марафона, который состоится в 11-й раз.
Общество «Знание» и его просветительские марафоны.
Российское общество «Знание» было создано 11 декабря 2015 года указом президента РФ Владимира Путина «в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы». Оно является наследником Всесоюзного общества «Знание», которое было основано в 1947 году в СССР.
21 апреля 2021 года Путин заявил в послании Федеральному собранию РФ о необходимости «перезапустить работу» общества «Знание» на современной цифровой платформе. С 2021 года организация начала проводить федеральные просветительские марафоны, которые позиционируются как открытые площадки для живого общения и обмена знаниями между поколениями. Они организуются дважды в год.
В ходе просветительского марафона проходят лекции и дискуссии на актуальные темы с участием государственных и общественных деятелей, руководителей крупных российских компаний, ученых, преподавателей, артистов, спортсменов и др. Программы этого мероприятия также включают в себя проведение различных мастер-классов, просветительских шоу, тематических конкурсов, нетворкинг-сессий, встреч с блогерами и т. д.
История марафонов.
Первый федеральный просветительский марафон под названием «Новое знание» состоялся 20−22 мая 2021 года. Он прошел в восьми студиях, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности: историю, культуру, спорт, науку, технологии, индустрию, промышленность, информационные технологии. Ключевыми темами были «Мифы о власти искусственного интеллекта», «Экосистемы будущего», «Биохакинг: “за” и “против”, “Зеленое будущее атомной индустрии”, “Молодая наука в России”, “Девушки в науке” и др. В ходе марафона выступили 176 спикеров. Среди них были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Фонда “Талант и успех” Елена Шмелева и др. Одним из приглашенных иностранных спикеров был Илон Маск, выступивший по видеосвязи и поделившийся своим видением будущего через 50 лет. Путин в своем видеообращении к участникам марафона заявил, что “знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества — притягательной и доступной”. Все мероприятия (дискуссии, лекции, интервью, открытые уроки, мастер-классы) транслировались онлайн на сайте общества “Знание” и набрали более 70 млн просмотров.
Во второй раз марафон прошел в шести городах России 1−3 сентября 2021 года и был приурочен к началу нового учебного года. Последующие марафоны также проводились два раза в год, с апреля 2023 года за ними закрепилось название «Знание. Первые». В ноябре 2023 года просветительский марафон общества «Знание» стал частью Международной выставки-форума «Россия», а в марте 2024 года он прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи в федеральной территории Сириус.
Неоднократно в мероприятиях марафонов принимал участие Путин. Так, 1 сентября 2021 года глава государства провел встречу с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» (Приморский край), состоявшуюся в рамках второго марафона. 4 ноября 2024 года Путин посетил церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в московском Манеже, прошедшую в рамках восьмого марафона. 30 апреля 2025 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве президент России встретился с участниками девятого марафона. Также на полях мероприятия Путин провел встречу с американским кинорежиссером Оливером Стоуном.
10-й марафон.
26−28 сентября 2025 года Российское общество «Знание» провело десятый по счету федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности, прошло в 11 городах России и впервые за рубежом — в Абхазии.
Центральной площадкой юбилейного марафона был павильон № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве. Кроме того, тематические локации действовали в Грозном, Красноярске, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Твери, Хабаровске, Челябинске, Макеевке (Донецкая Народная Республика). Одна из площадок марафона была открыта за пределами страны — в Сухуме (Республика Абхазия).
Марафон «Знание. Первые» вошел в программу международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week) и стал одним из ключевых событий празднования 80-летия атомной промышленности России. Были организованы лекции-экскурсии, благодаря которым школьники и студенты смогли посетить уникальные и технологичные объекты — атомные электростанции и предприятия, научные центры и институты.
За три дня с молодежью на 12 площадках марафона встретились 145 лекторов. Очно к мероприятию присоединились более 25 тыс. молодых людей из 57 стран (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Ирана, Индии, Казахстана, Камеруна, Китая, Конго, Кубы, Турции, ЮАР и др.).
Всего за пять лет в рамках прошедших десяти просветительских марафонов состоялось более 1,6 тыс. встреч молодежи с выдающимися людьми, трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров.
11-й марафон.
11-й федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» посвящен Году единства народов России. Событие состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ (30 апреля), который в 2026 году отмечается в России впервые.
Старт марафону будет дан 28 апреля на главной площадке — в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В этот же день программа развернется в Барнауле, Махачкале, Нарьян-Маре, Новом Уренгое, Твери, Якутске и в Донецкой Народной Республике. 29 апреля к мероприятию присоединится Нижний Новгород, 30 апреля — Астрахань. Ожидается, что за три дня марафон объединит более 17 тыс. участников из России и ближнего зарубежья, центральную площадку в Москве посетят более 10 тыс. молодых людей.
