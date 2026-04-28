Хачанов не сумел выйти в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

Хачанову 29 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.