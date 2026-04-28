Хачанов не сумел выйти в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

МАДРИД, 27 апреля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил чеху Якубу Меншику в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (13:11) в пользу Меншика, посеянного на турнире под 23-м номером. У Хачанова был 13-й номер посева. В четвертом круге чешский спортсмен сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (2).
Хачанову 29 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Меншику 20 лет, в мировом рейтинге он располагается на 27-й позиции. На счету спортсмена 2 титула ATP. Лучшим результатом чеха на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open в 2026 году.
Соревнование в Мадриде относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).