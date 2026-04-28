Что можно, а что нельзя делать в Пудов день 28 апреля 2026

Работать до заката без отдыха. Считалось, что тяжёлый труд с утра до ночи может навлечь болезни на самого человека и даже на его потомков. Выносить мусор и старые вещи. Вместе с ними, по поверью, можно «выбросить» удачу и семейное благополучие. Давать деньги в долг. Суровое предупреждение: одолженное в Пудов день обратно не вернётся. Ругаться, сквернословить и отказывать в помощи. Плохие слова и ссоры на публике могут привести к разрыву отношений между близкими. А отказ помочь тому, кто просит, навлекает беду на весь дом. Делиться тайнами и мечтами. Даже с самыми близкими. Поверье говорит: сокровенное станет известно всем, а заветные желания не сбудутся. Ломать ветки рябины и калины. Неуважение к этим деревьям может обернуться мучительной зубной болью. Ходить босиком по мокрому полу. Примета сулит разлуку и слёзы. Поднимать деньги с земли. Монеты или купюры, найденные на дороге, могут быть «заговорены на бедность» и принести финансовые проблемы. Долго смотреться в зеркало, особенно на закате. Верили, что отражение в этот день ослабляет защиту человека и может привести к болезни. Переезжать или переставлять мебель. Любые перемены в доме в Пудов день обернутся нестабильностью и хлопотами. Копать, рыхлить и сажать. По народным представлениям, земля в этот день отдыхает после зимы, и её нельзя тревожить. Убивать пчелу. Если насекомое залетело в дом — нельзя её убивать. Лучше аккуратно открыть окна и помочь вылететь. Есть яйца от чёрной курицы. Старинное поверье предупреждает: можно ослепнуть или сильно испортить зрение.