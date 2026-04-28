Что можно, а что нельзя делать в Пудов день 28 апреля 2026

28 апреля православная церковь вспоминает трёх апостолов из числа семидесяти — Аристарха, Пуда и Трофима. Все они были спутниками апостола Павла и приняли мученическую смерть за веру в Риме при императоре Нероне около 67 года.
Особого внимания заслуживает апостол Пуд — римский сенатор, который открыл свой дом для богослужений. Эта домашняя церковь получила название «Пастырской», и по преданию в ней служил сам апостол Пётр.
В народном календаре дата закрепилась как Пудов день или Пуд Ветреник. Наши предки связывали этот день прежде всего с пчеловодством. Недаром говорили: «На день святого Пуда вынимай пчёл из-под спуда» — то есть доставай ульи из зимних укрытий.
Что можно делать 28 апреля.
Посетить храм и помолиться. Верующие обращаются к апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму с просьбами о духовном наставлении, исцелении от хронических болезней и поддержке в трудных обстоятельствах. Осмотреть пасеку. Для пчеловодов это главный день весны: проверяют, как перезимовали пчёлы, здоровы ли они. Если весна ранняя и появились первые цветы — ульи выносят на свежий воздух. Побаловать себя чаем с мёдом. На Руси утром этого дня хозяйки доставали последние зимние запасы мёда и угощали семью. Считалось, что это привлекает достаток и удачу в дом. Сменить постельное бельё. Старинный обычай гласит: сон в свежей постели в Пудов день укрепит семейные отношения, принесёт мир и защитит от невзгод. Собрать почки рябины и калины. Если растения ещё не распустились, знахари заготавливают целебное сырьё. Особенно ценится рябина — считалось, что она помогает от зубной боли. Для этого нужно подойти к дереву и погрызть ветку со словами: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь». Вот только ягоды с этого дерева после обряда есть уже нельзя. Сыграть свадьбу. Поверье гласит: брак, заключённый 28 апреля, будет крепким и счастливым. Присмотреться к пчёлам. На Руси верили, что эти насекомые предсказывают будущее:
пчела села на руку — к деньгам;залетела в дом — день будет удачным;спокойно кружит вокруг жениха — к счастливому браку;жалит или мечется — лучше отказать такому кавалеру.
Навести лёгкий порядок. Не генеральную уборку, а именно лёгкое наведение чистоты — это поможет сохранить в доме гармонию и достаток.
Что нельзя делать 28 апреля.
Работать до заката без отдыха. Считалось, что тяжёлый труд с утра до ночи может навлечь болезни на самого человека и даже на его потомков. Выносить мусор и старые вещи. Вместе с ними, по поверью, можно «выбросить» удачу и семейное благополучие. Давать деньги в долг. Суровое предупреждение: одолженное в Пудов день обратно не вернётся. Ругаться, сквернословить и отказывать в помощи. Плохие слова и ссоры на публике могут привести к разрыву отношений между близкими. А отказ помочь тому, кто просит, навлекает беду на весь дом. Делиться тайнами и мечтами. Даже с самыми близкими. Поверье говорит: сокровенное станет известно всем, а заветные желания не сбудутся. Ломать ветки рябины и калины. Неуважение к этим деревьям может обернуться мучительной зубной болью. Ходить босиком по мокрому полу. Примета сулит разлуку и слёзы. Поднимать деньги с земли. Монеты или купюры, найденные на дороге, могут быть «заговорены на бедность» и принести финансовые проблемы. Долго смотреться в зеркало, особенно на закате. Верили, что отражение в этот день ослабляет защиту человека и может привести к болезни. Переезжать или переставлять мебель. Любые перемены в доме в Пудов день обернутся нестабильностью и хлопотами. Копать, рыхлить и сажать. По народным представлениям, земля в этот день отдыхает после зимы, и её нельзя тревожить. Убивать пчелу. Если насекомое залетело в дом — нельзя её убивать. Лучше аккуратно открыть окна и помочь вылететь. Есть яйца от чёрной курицы. Старинное поверье предупреждает: можно ослепнуть или сильно испортить зрение.
Народные приметы погоды на 28 апреля.
Наши предки внимательно следили за природой в Пудов день:
Дождь идёт — Заморозков до конца весны не будетГрачи высоко кружат и играют — К ясной и тёплой погодеУтром ясно, к ночи облака — Ночью пойдёт дождьДнём жарко, ночью холодно — Ближайшие дни будут солнечнымиКрасная заря на рассвете — К сильному ветру и дождюПчёлы рано вернулись в ульи — Скоро будет теплоЮжный ветер усиливается несколько дней подряд — Приближается ненастьеОльха зацвела — Пора сеять гречиху.
Кто празднует именины.
28 апреля именины у: Александра, Анастасии, Андрея, Аристарха, Василисы, Виктора, Кондрата, Леонида, Лукьяна, Саввы, Севастьяна, Трофима, Фёдора и Якова.
Что из этих поверий принимать всерьёз, а что оставить как часть культурного наследия — решать вам. Но даже простое знакомство с народной мудростью помогает лучше понять, как наши предки выстраивали отношения с миром, природой и временем.
Кто такие апостолы из числа семидесяти Аристарх, Пуд и Трофим.
Прежде чем говорить о конкретных святых, важно понять, кто такие апостолы из числа семидесяти. В христианской традиции существует разделение учеников Иисуса Христа на две основные группы. Двенадцать апостолов — это ближайшие ученики Спасителя, которых Он призвал во время Своего земного служения. Но помимо них, как сообщается в Евангелии от Луки, Господь избрал ещё семьдесят учеников и послал их по два перед Собою во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Эти семьдесят учеников также получили благодать проповедовать Евангелие, исцелять больных и изгонять бесов. После Воскресения Христова и сошествия Святого Духа они разошлись по разным землям с проповедью христианской веры, многие из них стали епископами первых христианских общин и приняли мученическую смерть за Христа. Память большинства апостолов от семидесяти совершается в разное время в течение церковного года. Двадцать восьмого апреля Православная Церковь вспоминает трёх таких апостолов — Аристарха, Пуда и Трофима, которые были тесно связаны с апостолом Павлом и разделили с ним труды и страдания миссионерского служения.
Исторический контекст I века.
Все три апостола жили в I веке нашей эры — время, когда христианство только зарождалось и распространялось по территории Римской империи. Это была эпоха жестоких гонений на последователей Христа, особенно в период правления императора Нерона, который правил с 54 по 68 год. Именно при Нероне в Риме были казнены апостолы Пётр и Павел, а вместе с ними и многие другие христиане. Апостол Павел, бывший гонитель христиан, после своего чудесного обращения стал самым ревностным проповедником Евангелия среди язычников. Он совершил несколько миссионерских путешествий, обойдя многие земли от Иерусалима до Рима. В этих путешествиях его сопровождали верные ученики и помощники, среди которых были Аристарх, Пуд и Трофим. Их имена упоминаются в книгах Нового Завета — в Деяниях святых апостолов и в посланиях апостола Павла. Эти тексты являются достоверными историческими источниками, подтверждающими реальность существования этих людей и их роль в распространении христианства. После смерти апостола Павла каждый из них продолжил проповедь в разных концах империи. По церковному преданию, все трое приняли мученическую кончину за веру во Христа, показав пример духовной стойкости и преданности Богу.
Апостол Аристарх из Фессалоники.
Святой апостол Аристарх по своему происхождению был из города Фессалоники, который в древности являлся крупным торговым и политическим центром Македонии. Он входил в число семидесяти учеников Христа, которых Спаситель послал на проповедь ещё до Своих страданий и Воскресения. После сошествия Святого Духа Аристарх стал ближайшим спутником и сотрудником апостола Павла. Его имя неоднократно упоминается в Новом Завете. В Деяниях святых апостолов рассказывается, что Аристарх вместе с Павлом путешествовал по разным городам. В девятнадцатой главе Деяний описано, как в Ефесе произошло народное возмущение против апостола Павла, устроенное серебряниками, которые делали храмы Артемиды и боялись потерять доход из-за проповеди христианства. В этом мятеже схватили Гаия и Аристарха, спутников Павла, и увлекли их в народное собрание. Аристарх разделил с апостолом Павлом опасности и трудности его миссионерских путешествий.
В послании апостола Павла к Колоссянам, в четвёртой главе, среди сотрудников Павла, которые были с ним в узах, называется Аристарх. Это означает, что Аристарх добровольно разделил темничное заключение с апостолом Павлом. Также он упоминается в послании к Филимону, где Павел называет его своим сотрудником и соузником. В послании к Филиппийцам апостол Павел передаёт приветствия от Аристарха. Эти упоминания показывают, насколько близким и преданным учеником был Аристарх для апостола Павла. Он не просто сопровождал учителя в путешествиях, но и добровольно принимал на себя лишения и страдания, связанные с проповедью Евангелия.
По завершении совместного служения с апостолом Павлом, Аристарх был поставлен епископом города Апамеи в Сирии. Это была ответственная должность — управлять христианской общиной, наставлять верующих в вере, заботиться о бедных и больных. Как епископ, Аристарх продолжал дело своего учителя, распространяя христианство среди язычников и укрепляя уже обращённых. Церковное предание сообщает, что он принял мученическую кончину в Риме в одно время с апостолом Павлом, примерно в 67 году. При императоре Нероне его казнили за веру во Христа, отказавшись отречься от Господа. Православная церковь почитает его как святого мученика и апостола от семидесяти, молитвенно обращаясь к нему за помощью в духовных нуждах.
Апостол Пуд — римский сенатор.
Святой апостол Пуд представляет собой особенный случай среди апостолов от семидесяти. Он принадлежал к высшему сословию Римской империи — был членом римского Сената, то есть входил в число людей, управлявших огромной державой. В те времена сенаторы обладали огромным влиянием, богатством и властью. При этом христианство в Риме было под запретом, и принадлежность к новой религии могла стоить сенатору не только положения, но и жизни. Тем не менее, Пуд обратился в христианскую веру и стал ревностным последователем Христа.
Главное, чем прославился апостол Пуд в истории ранней Церкви, — это то, что он открыл свой дом для богослужений христиан. В Риме, где христиане подвергались гонениям и не имели права собираться открыто, частные дома верующих становились местом для молитвенных собраний, совершения Евхаристии и проповеди. Дом Пуда превратился в настоящую церковь, которая получила название «Пастырской». Церковное предание свидетельствует, что в этой домашней церкви служил сам первоверховный апостол Пётр. Таким образом, Пуд не только сам уверовал во Христа, но и создал условия для богослужений и наставления других христиан, поселив в своём доме апостола Петра.
Значение поступка Пуда трудно переоценить. В условиях гонений, когда каждый христианин рисковал быть арестованным, пытаемым и казнённым, предоставить свой дом для церковных собраний означало подвергнуть себя огромной опасности. Сенаторское звание не могло защитить Пуда, если бы власти узнали, что в его доме тайно собираются христиане. Император Нерон, правивший в то время, отличался особой жестокостью по отношению к последователям Христа. Именно ему приписывают чудовищные казни христиан, которых сжигали заживо, отдавали на растерзание диким зверям и распинали на крестах. Несмотря на это, Пуд не побоялся открыть свой дом для апостола Петра и для всех верующих.
Апостол Пуд, как и его сподвижники Аристарх и Трофим, принял мученическую смерть за Христа в Риме при императоре Нероне. По преданию, его казнили примерно в то же время, что и апостола Павла, то есть около 67 года. Он был умучен за то, что не отрёкся от Христа и не перестал собирать христиан в своём доме для богослужений. Православная церковь чтит его как апостола от семидесяти и как мученика, отдавшего жизнь за веру. Его пример вдохновляет верующих на твёрдость в вере, готовность жертвовать своим положением, богатством и даже жизнью ради Христа и Его Церкви. Святой Пуд также считается покровителем домашних церквей и всех, кто открывает свой дом для богослужений и добрых дел.
Апостол Трофим из Едессы.
Апостол Трофим, третий из святых, память которых совершается 28 апреля, был родом из города Едессы. Едесса в древности являлась крупным центром в Месопотамии, известным своей культурой и образованностью. Отсюда, как сообщает церковное предание, происходил и Трофим. Как и Аристарх, он вошёл в число семидесяти учеников Христовых и впоследствии стал спутником и помощником апостола Павла в его миссионерских путешествиях.
Имя Трофима упоминается в Новом Завете. В Деяниях святых апостолов, в двадцатой главе, рассказывается, что при возвращении из Греции через Македонию апостола Павла сопровождали несколько учеников, среди которых называются Трофим и Аристарх. Они вместе с Павлом отправились в Троаду и затем в Иерусалим. Это было трудное и опасное путешествие, поскольку в Иерусалиме апостола Павла ждали враги, желавшие его смерти. Но Трофим и Аристарх не оставили своего учителя и пошли с ним. Также апостол Павел упоминает Трофима во Втором послании к Тимофею, в четвёртой главе. Он пишет: «Трофима же оставил в Милите больным». Это свидетельствует о том, что Трофим был настолько близок к апостолу Павлу, что они вместе путешествовали даже после многих лет служения, и Павел заботился о нём во время болезни.
Трофим известен также тем, что его присутствие в Иерусалиме стало поводом для ареста апостола Павла. В Деяниях святых апостолов, в двадцать первой главе, рассказывается, как иудеи, увидев Павла в Иерусалимском храме, подняли народ на него. Они кричали, что Павел привёл в храм язычников, осквернив святое место. А под язычниками они имели в виду Трофима, которого видели с Павлом в городе. Хотя Трофим на самом деле не входил в храм, этого обвинения оказалось достаточно, чтобы началось народное возмущение, и Павел был взят под стражу. Так Трофим оказался невольной причиной заключения и последующих страданий своего учителя.
Церковное предание сообщает, что святой апостол Трофим, как и его сподвижники Аристарх и Пуд, принял мученическую смерть в Риме при императоре Нероне, примерно в 67 году. Он не отрёкся от Христа, несмотря на пытки и угрозы смертью, и был казнён как исповедник христианской веры. В лике святых он почитается как апостол от семидесяти и мученик. Память его совершается 28 апреля вместе с памятью Аристарха и Пуда, с которыми он разделял труды, путешествия и, в конечном счёте, мученическую кончину.
Их спутничество с апостолом Павлом.
Особенностью всех трёх апостолов — Аристарха, Пуда и Трофима — является их тесная связь с апостолом Павлом. Они не просто входили в число семидесяти учеников Христа, но и стали ближайшими сотрудниками того, кого Церковь именует первоверховным апостолом. Апостол Павел совершил несколько долгих путешествий по Малой Азии, Греции, Македонии, Италии и другим землям. Везде, где он проповедовал, возникали христианские общины, которые нуждались в утверждении в вере, научении и наставлении. Павел имел многих помощников, но лишь самые верные и преданные сопровождали его на протяжении долгих лет.
Аристарх, как уже говорилось, был не только спутником Павла, но и разделил с ним темничное заключение. В Послании к Колоссянам Павел называет его «сотрудником для Царствия Божия» и «утешением» для себя. Это очень важные слова, показывающие, насколько высоко апостол ценил своего ученика. В темнице, лишённый свободы и возможности проповедовать открыто, Павел особенно нуждался в поддержке и утешении от близких людей, и Аристарх эту поддержку ему оказывал.
Трофим, в свою очередь, сопровождал Павла в самом трудном путешествии — в Иерусалим, где апостола ждали арест и многолетнее заключение. Несмотря на очевидную опасность, Трофим не покинул своего учителя. Апостол Павел упоминает его имя в посланиях с любовью и заботой, что видно из слов о том, что он оставил Трофима больным в Милите — Павел беспокоился о здоровье своего спутника и принял решение, что для Трофима будет лучше остаться на месте, а не продолжать опасный путь.
Что касается Пуда, его связь с апостолом Петром, а не с Павлом, представляет собой отдельную и очень важную страницу. Хотя Пуд также почитается как сподвижник Павла, главное его служение связано с тем, что он дал приют в своём доме апостолу Петру. Таким образом, Пуд связан сразу с двумя первоверховными апостолами — Петром и Павлом, которые оба прославились своей проповедью и мученической кончиной в Риме.
Мученическая кончина в Риме при Нероне.
Все три апостола приняли смерть за веру в Риме в период правления императора Нерона. Это был один из самых жестоких гонителей христиан в истории ранней Церкви. Нерон обвинил христиан в великом пожаре Рима, который сам же, по свидетельству историков, и устроил, чтобы затем строить свой знаменитый «Золотой дом». После этого начались массовые казни христиан. Их распинали на крестах, сшивали в звериные шкуры и травили собаками, обмазывали смолой и поджигали, превращая в живые факелы для освещения садов. В этих чудовищных гонениях пострадали и многие из апостолов, включая Петра и Павла.
Церковное предание сообщает, что Аристарх, Пуд и Трофим были умучены примерно в 67 году, одновременно с апостолом Павлом, который был обезглавлен мечом. Поскольку Павел был римским гражданином, его казнь была более гуманной, чем распятие. Аристарх, Пуд и Трофим, вероятно, также были казнены как римские подданные, но точные обстоятельства их мученической кончины не сохранились. Важно то, что все они отказались отречься от Христа, не принесли жертву языческим богам и не поклонились императору как божеству, предпочтя смерть земной жизни без Христа.
Их подвиг стал образцом для бесчисленных мучеников последующих веков. Они показали, что верность Богу выше страха смерти, что временные земные потери не стоят того, чтобы отказаться от вечного спасения. Аристарх, выходец из Фессалоники, Пуд, римский сенатор, Трофим из Едессы — все они были разными людьми с разным положением в обществе, разным происхождением и разным путём ко Христу. Но всех их объединила готовность умереть за веру. Православная Церковь сохранила их имена в своих святцах, и вот уже почти две тысячи лет верующие обращаются к ним с молитвами, прося заступничества перед Богом.
Почитание в Православной Церкви.
Православная Церковь установила празднование памяти апостолов Аристарха, Пуда и Трофима 28 апреля по новому стилю. В этот день в храмах совершаются богослужения, на которых читаются молитвы и песнопения в честь этих святых. Верующие обращаются к ним с просьбами о духовном наставлении, помощи в испытаниях, исцелении от болезней, избавлении от напастей. Поскольку они сами прошли через страдания и смерть за веру, они могут помочь и тем, кто сейчас находится в трудных обстоятельствах.
Особое почитание апостол Пуд получил как покровитель пчеловодов в русской народной традиции. Хотя это почитание не имеет прямого отношения к церковному преданию, оно показывает, насколько глубоко память о святом вошла в культуру русского народа. В народном календаре 28 апреля называется Пудовым днём, и в этот день пасечники осматривали свои ульи, читали молитвы святому Пуду о благополучии пчёл и хорошем медосборе.
Апостолы Аристарх, Пуд и Трофим входят в Собор всех семидесяти апостолов, общая память которых совершается в Православной Церкви. Их имена также включаются в молитвы, читаемые во время Божественной литургии. Верующие могут заказывать молебны этим святым, читать акафисты и молитвы в домашней молитве. Существуют иконы, на которых изображены эти апостолы, иногда вместе, иногда по отдельности. На иконах апостолы обычно изображаются в епископских или апостольских облачениях, с Евангелием или крестом в руках — символами их проповеднического служения и мученического подвига.
Их значение для христианской веры сегодня.
Апостолы Аристарх, Пуд и Трофим, хотя и жили почти две тысячи лет назад, сохраняют своё значение для христиан и сегодня. Прежде всего, они напоминают нам о том, что христианство распространялось не только двенадцатью ближайшими учениками Христа, но и множеством других людей, которые трудились не менее ревностно. У каждого из них был свой путь ко Христу, свои таланты и возможности, но все они посвятили свою жизнь служению Богу и ближним. Это показывает, что быть учеником Христа может каждый человек, независимо от его происхождения, образования и социального положения.
Пример апостола Пуда особенно поучителен для тех, кто занимает высокое положение в обществе. Он не побоялся потерять своё сенаторское звание, богатство и даже жизнь ради Христа. Он открыл свой дом для богослужений, рискуя всем, что имел. Это призыв к современным христианам не стыдиться своей веры, не скрывать её, даже если окружающие относятся к христианству с непониманием или враждебностью. Дом Пуда стал домашней церковью — напоминание о том, что каждый христианский дом может быть местом молитвы, любви и добрых дел.
Аристарх и Трофим учат нас верности и преданности. Они не оставили апостола Павла в трудные времена, шли с ним в опасные путешествия, разделяли с ним темничное заключение. Для современного христианина это урок того, как важно поддерживать друг друга в вере, как важно быть верными друзьями и помощниками для тех, кто нуждается в нашей поддержке. Их готовность идти на страдания за Христа вдохновляет верующих не бояться трудностей, которые встречаются на пути христианской жизни.
Наконец, их мученическая кончина — свидетельство того, что вера во Христа сильнее смерти. Они могли бы спасти свои жизни, отрекшись от Христа и признав языческих богов. Но они выбрали смерть, потому что для них жизнь без Христа была невозможна. Их пример укрепляет верующих в том, что земная жизнь не является высшей ценностью, и что за верность Богу Господь уготовил вечную жизнь и нетленную славу. Молитвенное обращение к апостолам от семидесяти Аристарху, Пуду и Трофиму помогает обрести твёрдость веры, мужество в испытаниях и надежду на Божию помощь во всех добрых делах.