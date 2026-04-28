Россиянам напомнили о штрафе в 2,5 тысячи рублей за перевозку бензина

Российские автомобилисты рискуют столкнуться со штрафами за транспортировку бензина. Об этом в понедельник, 27 апреля, предупредили в Life.ru.
Согласно правилам дорожного движения, топливо — опасный груз. Поэтому для личных нужд разрешается перевозить не более 240 литров.
Кроме того, использовать можно только заводские канистры, предназначенные для нефтепродуктов, или сертифицированные баки. Любая другая тара является поводом для взыскания.
Нарушение соответствующих правил влечет за собой штраф в размере от двух до 2,5 тысячи рублей. Более того, можно лишиться водительского удостоверения на срок до полугода.
Санкции напрямую зависят от того, к каким последствиям может привести безответственность автомобилиста, передает издание.
Ранее эксперт Валерий Арутин также напомнил, что, если номер машины не читается, автомобилисту могут выписать штраф или вынести устное предупреждение.
Помимо этого, штраф может также грозить за украшение автомобиля при помощи подвесок, игрушек и цепей. Сколько необходимо будет заплатить за нарушение, рассказал юрист Михаил Салкин.