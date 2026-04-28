Мундир во время чумы: «СМЕРШ 4» раскрыл тайну бактериологической угрозы

Когда казалось, что война идет к концу, нацисты готовили не просто диверсию — они готовили эпидемию. В свежих новеллах одного из самых популярных сериалов РЕН ТВ «СМЕРШ» оживает малоизвестная сторона истории: попытка применения бактериологического оружия против СССР. О японском «Отряде 731» «Известия» писали не только во время Великой Отечественной, но и после Хабаровского процесса над докторами смерти в 1949 году. А руководителя группы, генерала Сиро Исии, на страницах газеты изобличил карикатурист Борис Ефимов. Теперь эту и другие истории с пугающей достоверностью рассказывает «СМЕРШ 4». Подробности — в материале «Известий».
Звериный лик науки.
Создатели сериала представят две новеллы — «Москва-44» и «Операция “Цербер”. В основу первой легла история предотвращения подрыва стратегически важных объектов столицы, подготовленных фашистскими агентами, заброшенными в советский тыл. Вторая рассказывает об угрозе биологического оружия, созданного японскими учеными, которое нацисты намерены применить в ходе Люблин-Брестской операции по освобождению Западной Белоруссии и Восточной Польши.
— Мы берем за основу документальные факты и выстраиваем вокруг них историю с нашими главными героями — Лавровым и Семеновым. Деятельность «Отряда 731» — одна из самых мрачных и страшных страниц войны, поэтому герои оказываются втянуты в сюжет, связанный именно с ним, — рассказал «Известиям» режиссер картины Михаил Кабанов.
Действительно, в 1932 году по распоряжению императора Хирохито в Японии было создано специальное подразделение, занимавшееся разработкой биологического оружия. До 1942 года им руководил генерал-лейтенант Сиро Исии, затем — Масадзи Китано. Сотрудники «Отряда 731» проводили жестокие эксперименты на людях, стремясь создать и распространить на территории Китая и Советского Союза смертоносные бактерии чумы, сибирской язвы, тифа, холеры и газовой гангрены.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
В декабре 1949 года в Хабаровске завершился судебный процесс над японскими военными. В этот день на первой полосе «Известий» вышел разоблачительный материал под заголовком «Звериный лик агрессоров».
«Люди, попадавшие в лапы врачей-извергов, подвергались неслыханным мучениям: многие умирали медленной смертью, а выжившие после первых опытов вновь и вновь становились жертвами “научных” пыток, пока не погибали», — сообщала газета.
Японские истязатели изучали пределы выносливости человеческого организма. Людей помещали в барокамеры, фиксировали на кинопленку их агонию, искусственно обмораживали конечности, наблюдая за развитием гангрены. Если зараженный подопытный каким-то образом выживал, его подвергали новым испытаниям, неизбежно заканчивавшимся смертью. Выживших не было.
— Удивительно, но многие участники «Отряда 731» дожили до глубокой старости, несмотря на совершенные ими зверства. Своих жертв они называли бревнами. Больше всего поражает полное отсутствие эмпатии. Мать с ребенком могли травить газом в стеклянной камере, наблюдая, как они медленно умирают, — отметил Михаил Кабанов.
Уже 1 января «Известия» сообщили о приговоре: вина всех 12 обвиняемых была доказана, они получили сроки заключения. А 6 января газета сообщила о том, что японские и американские власти укрывают военного преступника Сиро Исии, дополнив заметку хлесткой иллюстрацией знаменитого карикатуриста «Известий» Бориса Ефимова. В своей фирменной манере он изобразил бывшего японского генерала с пробирками в руках, которого в ящике письменного стола прячет американский военный с долларовой нашивкой на плече. Карикатура носила название «Таинственное исчезновение генерала Исии» — и в ней было больше правды, чем хотелось бы признать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Удивительно, но ключевые фигуры «Отряда 731», включая Сиро Исии и Масадзи Китано, избежали наказания: после войны они оказались под защитой США, передав американской стороне результаты своих исследований. Более того, многие из участников отряда впоследствии стали успешными врачами в мирной жизни. Некоторые даже основали собственные клиники и роддомa.
Фарфоровые бомбы и бег на шпильках.
В продолжении «СМЕРШ» показаны сцены применения японцами биологического оружия — в том числе сброс фарфоровых бомб, начиненных чумой, на китайские деревни. Эти эпизоды основаны на реальных фактах. Однако, как рассказал режиссер картины, сюжетный ход, в котором лаборатория оказывается на пути наступающей Красной армии в Европе, — художественный вымысел.
Для большей достоверности на роль японского врача пригласили актера Джунсуке Киноситу, который уже давно живет и работает в России и не впервые снимается в фильмах о Великой Отечественной войне.
— Особенно мне запомнились съемки с Валерием Сторожиком, сыгравшим роль советского профессора-вирусолога Чижова. Мой герой пытает его персонажа, чтобы вытянуть информацию. Но даже подвергаясь истязаниям, тот не выдает ни слова об исследованиях и сохраняет невероятное достоинство. Это полностью соответствует характеру персонажа, и я был искренне восхищен этой работой, — рассказал Киносита «Известиям».
Если образ японского врача предельно ясен, то героиня Лянки Грыу — Марика Вернер — остается загадкой. В новелле «Москва-44» актриса сыграла немецкую журналистку, чья двойственная природа становится одним из двигателей сюжета.
— Я практически Мата Хари! Мне было важно в каждой сцене удерживать внутреннюю правду и постоянное ощущение опасности, — рассказала актриса в интервью «Известиям».
Во время съемок девушка стреляла из огнестрельного оружия, бегала на каблуках по винтовым лестницам, лазала по вытяжным трубам в совершенно не приспособленной для этого одежде — в узких юбках и легких блузках.
Партнером Грыу по фильму стал Игорь Петренко, для которого этот сезон «СМЕРШ» уже не первый. Актер снова исполнил роль сдержанного и решительного капитана контрразведки Константина Лаврова. По его словам, главное достоинство проекта — в бережном отношении к судьбам героев и в том, как органично вымысел вплетается в ткань истории.
— Мы снимали эпизод об операции «Большой вальс», которая проходила в 1944 году. Тогда по Садовому кольцу и другим московским улицам провели колонны из 57 тыс. немецких солдат и офицеров, взятых в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. По замыслу авторов, главные герои оказываются в центре событий именно в эти дни: они должны помешать диверсионной группе, которая пытается сорвать операцию, — рассказал актер.
Почему для актеров сериал стал личной историей.
Для некоторых участников проекта «СМЕРШ» стал по-настоящему личной историей. Так, в основу одной из сцен новеллы «Москва-44» лег реальный эпизод из семейной биографии Владислава Котлярского, сыгравшего капитана Павла Семенова.
В 1944 году его матери было семь лет, ее сестрам — пять и три. Их отец, военный летчик, пропал без вести. В сериале есть эпизод, где две девочки приходят в московскую булочную за хлебом, и продавщица спрашивает: «Как мама? Есть ли вести от отца?».
— Обеих девочек сыграли мои дочери. Старшая, Элина, — мою маму Елену, а средняя, Николь, — ее сестру. У меня тоже три дочери. Хотели задействовать еще и самую младшую, Ариану, но на момент съемок она еще даже не умела ходить, поэтому в кадре ее нет. Вот такой теплый, правдивый и трогательный момент есть в нашем фильме, — рассказал Котлярский «Известиям».
Актер признается: сила проекта не только в динамике и зрелищности, но и в человеческом измерении.
— Мы показываем внутренний свет, даем надежду. Это всегда важно и ценно. У проекта оказалось много поклонников даже среди актеров, с которыми я вместе играю спектакли, что меня приятно удивило, и они с нетерпением ждут выхода новых серий, — отметил он.
Сериал создан РЕН ТВ, Star Media, «Звезда» и Wink. «СМЕРШ 4» стал одним из последних проектов Алексея Пиманова, скоропостижно скончавшегося 23 апреля. Обе новеллы выйдут в эфире телеканала РЕН ТВ в полном объеме 3 мая — как напоминание о цене Победы и о том, что за сухими строками истории всегда стоят судьбы, боль и мужество людей.