«Ангелы» в чарте: военная драма Александра Котта возглавила российский прокат

Фильм открытия 48-го Московского международного кинофестиваля «Ангелы Ладоги» после премьеры для гостей смотра вышел в широкий российский прокат и ожидаемо возглавил бокс-офис. Это большая военная драма режиссера Александра Котта. Он обратился к истории подвига буеристов в годы блокады Ленинграда. По сюжету отряд молодых спортсменов выходит на еще неокрепший лед. Тяжелую технику он не выдержит, поэтому передвигаются молодые ребята на буерах — это парусные судна на коньках. Их задача — доставить боеприпасы, но миссия превращается в операцию по спасению сирот, которых не успели эвакуировать из детского дома.