«Ангелы» в чарте: военная драма Александра Котта возглавила российский прокат

Лента «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном потеряла лидерство в российском прокате. На вторую строчку его сместил военный фильм «Ангелы Ладоги», премьера которого состоялась на 48-м Московском международном кинофестивале. Лишь с третьей строчки дебютировал «Коммерсант» с Александром Петровым. Фильм принес всего 67 млн рублей. Часть его аудитории забрала казахстанско-кыргызская криминальная драма с Рузилем Минекаевым «Черный двор в кино», которая заработала 17 млн рублей. «Известия» — об итогах проката в выходные.
«Ангелы Ладоги» стали лучшей новинкой в кино.
Фильм открытия 48-го Московского международного кинофестиваля «Ангелы Ладоги» после премьеры для гостей смотра вышел в широкий российский прокат и ожидаемо возглавил бокс-офис. Это большая военная драма режиссера Александра Котта. Он обратился к истории подвига буеристов в годы блокады Ленинграда. По сюжету отряд молодых спортсменов выходит на еще неокрепший лед. Тяжелую технику он не выдержит, поэтому передвигаются молодые ребята на буерах — это парусные судна на коньках. Их задача — доставить боеприпасы, но миссия превращается в операцию по спасению сирот, которых не успели эвакуировать из детского дома.
По данным ЕАИС, за выходные картина заработала 108 млн рублей, что позволило ей занять первую строчку рейтинга. Хотя и эти цифры не кажутся для российского проката впечатляющими.
— Майские праздники станут дополнительной дистанцией сборов. В этом году длинных праздников нет, поэтому минувший уикенд был идеален для релиза — у «Ангелов Ладоги» не было серьезных конкурентов, что позволило занять первую строчку топа и создать возможность для предпраздничного сарафана. У фильма яркий каст с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым, Виктором Добронравовым, что однозначно привлечет аудиторию, а в режиссерском кресле Александр Котт, который подарил нам знаковую «Брестскую крепость», — сказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.
На вторую строчку после двух недель лидерства опустился один из главных проектов студии А24 в этом году — антиромком «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. Фильм записал на свой счет еще 75 млн рублей. Его общие сборы в российском прокате приближаются к отметке в полмиллиарда.
Снова пацаны.
Лишь с третьей строчки бокс-офиса дебютировал «Коммерсант». В первые выходные в кинопрокате фильм заработал всего 67 млн рублей. Хотя, казалось бы, у картины есть все слагаемые успеха: громкая промо-кампания, интересный сюжет и популярный жанр криминальной драмы, в конце концов — хвалебная критика и звездный актерский состав (Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, рэпер Хаски).
Действие переносит во времена лихих 1990-х. Предприимчивый банкир Андрей Рубанов, соблазненный возможностью поднять шальных денег и стать элитой нового государства, оказывается втянут в крупную аферу. Вместо статуса и безбедной праздной жизни судьба дарит ему шанс переосмыслить свой путь. Андрей попадает в переполненную камеру «Матросской тишины», где царят свои законы. Это место становится для несостоявшегося олигарха и испытанием, и чистилищем.
— Сериалы и фильмы на эту тематику пользуются большой популярностью у мужчин по ТВ и онлайн. Но когда речь заходит о прокатном кино, мужскую аудиторию гораздо сложнее привлечь к походу в кинотеатр. Но это лишь на старте — у фильма есть все шансы пополнить кассу благодаря сарафану. Плюс здесь хорошая наработка — интерес к релизу явно есть, — объяснила Ольга Зинякова.
Среди других новинок в кино — семейные комедии «Приключения желтого чемоданчика» с Павлом Прилучным и «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным. Обе стартовали слабо. Первый фильм заработал 38 млн рублей и занял четвертую строчку топа, второй — 22 млн рублей, которые обеспечили ему только шестое место.
Выделяется на общем фоне другой новый релиз — «Черный двор в кино». Примечательно, что проект попал в топ несмотря на то, что особенно большой рекламной кампании у него не было, да и актерский состав знакомыми именами не блещет — разве что Рузиль Минекаев привлекает внимание. Поэтому девятая строчка и 17 млн рублей за первые выходные кажутся неплохим результатом.
Здесь сработал другой фактор. Это казахстанско-кыргызский проект — полнометражное продолжение популярного сериала «Черный двор», который в свое время называли ответом «Слову пацана». Кумир его героев — Саша Белый из «Бригады». Впечатленные его примером подростки решают встать на преступный путь. Сюжет фильма разворачивается спустя несколько лет после событий сериала.
— У проекта уже была значимая фанатская база, которая пошла в кино. На родине это сенсация с высокими рейтингами. Участие Рузиля Минекаева, звезды сериала «Слово пацана», расширило аудиторию и сделало фильм более привлекательным для российского зрителя, незнакомого с этой историей, — сказала Ольга Зинякова.
По-прежнему добирают кассу старые релизы. Подростковый хит «Твое сердце будет разбито» заработал еще 36 млн рублей, но темп уже вряд ли позволит ему преодолеть отметку в миллиард (сейчас общие сборы — 864 млн рублей). Семейная картина «Моя собака — космонавт», вдохновленная историей Белки и Стрелки, принесла кассе 22 млн рублей в минувшие выходные.
Посещаемость кинотеатров держится на стабильно низком уровне, хоть и показала незначительный рост (1 млн до 1,1 млн зрителей). В ближайший уикенд в кинотеатрах выйдет новый фильм Паоло Соррентино «Грация» и фильм ужасов «Полутон» от А24, который критики окрестили самым страшным хоррором года. А через две недели — в преддверии Дня Победы — в кинотеатрах начнут показывать фильм «Отец», который получил приз зрительских симпатий на завершившемся ММКФ.