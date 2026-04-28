Календарь на 28 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

День посвящен апостолу от семидесяти Пуду, его другие названия — Святой Пуд и Пчелиный день. Особенно он был важен для пасечников. Пчела в народе считалась «божьей угодницей», поэтому к ее пробуждению относились с почтением. Если весна была ранней, именно в этот день ульи выносили из омшаников (зимних убежищ) на свежий воздух и говорили: «На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Чтобы меда было много, славяне читали заговор, а хозяйки ставили на стол оставшийся с зимы мед.