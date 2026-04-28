Дубровский будет единственным кандидатом на пост главы федерации прыжков на лыжах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский будет единственным кандидатом на данный пост на отчетно-выборной конференции организации, которая состоится во вторник. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я буду единственным кандидатом на выборах», — сказал Дубровский.
Дубровский возглавляет федерацию с 2014 года. За это время российские прыгуны на лыжах сумели завоевать серебро Олимпийских игр в 2022 году. Эта медаль стала для отечественных прыгунов с трамплина первой с 1968 года.
С 2022 года российские прыгуны и двоеборцы не участвуют в международных соревнованиях. Несмотря на получение рядом спортсменов нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), выступить на международных соревнованиях так и не получилось. Россияне не смогли пройти проверку инвентаря из-за неполучения виз в Европу.
Выборы пройдут перед созданием объединенной российской федерации по лыжным видам спорта, которая по аналогии с FIS будет заниматься вопросами развития лыжных гонок, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья, фристайла и сноуборда. Отчетно-выборная конференция новой организации пройдет 18 мая, на пост ее главы претендует президент Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрий Свищев. Ожидается, что президенты действующих федераций станут вице-президентами объединенной и будут курировать направления по своим видам.