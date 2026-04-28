Дубровский будет единственным кандидатом на пост главы федерации прыжков на лыжах

С 2022 года российские прыгуны и двоеборцы не участвуют в международных соревнованиях. Несмотря на получение рядом спортсменов нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), выступить на международных соревнованиях так и не получилось. Россияне не смогли пройти проверку инвентаря из-за неполучения виз в Европу.