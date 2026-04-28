Мишустин выступит на просветительском марафоне «Знание. Первые»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник откроет просветительский марафон «Знание. Первые».

Как ранее сообщили в российском кабмине, Мишустин выступит с докладом «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!». Трансляция выступления премьера будет организована на официальных ресурсах кабмина в интернете, в том числе на платформе «Макс».

В прошлом году Мишустин выступил на марафоне с темой «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941−1945 и достижения современной России». Премьер тогда назвал технологическое лидерство системообразующей целью для страны. Он отмечал, что санкционное противостояние еще раз доказало — для будущих побед России следует опираться только на свои силы. Мишустин также рассказал о привлечении частных инвестиций в космическую сферу, беспилотных системах и планах по увеличению добычи дефицитного сырья.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».