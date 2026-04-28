Мишустин выступит на просветительском марафоне «Знание. Первые»

В прошлом году Мишустин выступил на марафоне с темой «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941−1945 и достижения современной России». Премьер тогда назвал технологическое лидерство системообразующей целью для страны. Он отмечал, что санкционное противостояние еще раз доказало — для будущих побед России следует опираться только на свои силы. Мишустин также рассказал о привлечении частных инвестиций в космическую сферу, беспилотных системах и планах по увеличению добычи дефицитного сырья.