Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бербок пробежала полумарафон в Нью-Йорке, вот за сколько она преодолела дистанцию

Бербок пробежала полумарафон в Нью-Йорке за 2 часа 7 минут.

Источник: Комсомольская правда

Анналена Бербок приняла участие в Бруклинском полумарафоне в Нью-Йорке, который прошёл в воскресенье 26 апреля, информирует агентство DPA.

Сообщается, что экс-глава МИД ФРГ Бербок пробежала дистанцию за 2 часа 7 минут и заняла 13 783-е место. Она опубликовала в социальных сетях своё фото с марафона, сопроводив его благодарностью в адрес Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ «за многолетние тренировки по всему миру… в самый ранний час и под тропическим дождем».

Сейчас Анналена Бербок занимает должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В юности она профессионально занималась спортом, в частности, прыжками на батуте.

Тем временем победу в Московском полумарафоне одержали представитель Кении Овен Корир у мужчин и эфиопка Цеге Мелезе у женщин. Корир финишировал на дистанции в 21,1 километра с результатом 59 минут 35 секунд. Мелезе показала время 1 час 9 минут 3 секунды.

Напомним, 23 мая 2026 года в Санкт-Петерберге состоится Всероссийский полумарафон «Забег».

Накануне робот прошел полумарафон и побил рекорд человека в Пекине. Гуманоид серии «Молния» пробежал дистанцию за за 50 минут 26 секунд.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше