Бербок пробежала полумарафон в Нью-Йорке, вот за сколько она преодолела дистанцию

Анналена Бербок приняла участие в Бруклинском полумарафоне в Нью-Йорке, который прошёл в воскресенье 26 апреля, информирует агентство DPA.
Сообщается, что экс-глава МИД ФРГ Бербок пробежала дистанцию за 2 часа 7 минут и заняла 13 783-е место. Она опубликовала в социальных сетях своё фото с марафона, сопроводив его благодарностью в адрес Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ «за многолетние тренировки по всему миру… в самый ранний час и под тропическим дождем».
Сейчас Анналена Бербок занимает должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В юности она профессионально занималась спортом, в частности, прыжками на батуте.
Тем временем победу в Московском полумарафоне одержали представитель Кении Овен Корир у мужчин и эфиопка Цеге Мелезе у женщин. Корир финишировал на дистанции в 21,1 километра с результатом 59 минут 35 секунд. Мелезе показала время 1 час 9 минут 3 секунды.
Напомним, 23 мая 2026 года в Санкт-Петерберге состоится Всероссийский полумарафон «Забег».
Накануне робот прошел полумарафон и побил рекорд человека в Пекине. Гуманоид серии «Молния» пробежал дистанцию за за 50 минут 26 секунд.