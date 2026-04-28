Бербок пробежала полумарафон в Нью-Йорке, вот за сколько она преодолела дистанцию

Сообщается, что экс-глава МИД ФРГ Бербок пробежала дистанцию за 2 часа 7 минут и заняла 13 783-е место. Она опубликовала в социальных сетях своё фото с марафона, сопроводив его благодарностью в адрес Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ «за многолетние тренировки по всему миру… в самый ранний час и под тропическим дождем».