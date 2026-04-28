«Для меня ты никогда никуда не уйдешь»: вдова ведущего Алексея Пиманова проводила супруга в последний путь

Ольга Погодина трогательно простилась со своим супругом Алексеем Пимановым.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 апреля, в России простились с телеведущим Алексеем Пимановым. Он скончался на 65-м году жизни. Талантливого ведущего проводили в последний путь близкие, друзья и коллеги. Его захоронили на Троекуровском кладбище. Вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина трогательно простилась с супругом, рассказывает KP.RU.

Жена ведущего выразила ему благодарность за все совместно прожитые дни. Она призналась, что не могла и предположить, что случится такое трагичное событие.

«Я очень надеюсь, что я смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь. Мой любимый, единственный, мой человечек», — обратилась к мужу Ольга Погодина.

Вдова продюсера назвала причиной смерти мужа инфаркт. Ольга Погодина сообщила, что для нее неожиданный уход супруга стал самой страшной трагедией.