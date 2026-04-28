Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Израиля раскритиковал Сибигу за ведение псевдодипломатии в соцсетях: он назвал обвинения к Тель-Авиву необоснованными

Глава МИД Израиля Саар осудил Сибигу за обвинение в закупке российского зерна.

Источник: Комсомольская правда

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига раскритиковал Израиль за закупку российского зерна. Он выложил соответствующий обвинительный пост в соцсети. На критику отреагировал глава МИД Израиля Гидеон Саар. Он осудил Андрея Сибигу за безосновательные обвинения. Такое сообщение израильский министр опубликовал в соцсети Х.

Гидеон Саар негативно оценил ведение Андреем Сибигой псевдодипломатии в мессенджерах и СМИ. Он подчеркнул, что глава МИД Украины даже не подал никакого обвинительного заявления. Он просто опубликовал пост в соцсети.

«Обвинения не являются доказательствами, а доказательства, подтверждающие эти обвинения, еще не представлены», — заключил израильский министр.

Журналист Axios Барак Равид отметил, что Киев пригрозил Тель-Авиву скандалом из-за ситуации с зерном. Украина отреагирует, если Израиль разрешит войти в порт Хайфы судну РФ Panoramits, указал корреспонент.