Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦСКА назвали характер травмы футболиста Мойзеса

Бразилец ранее сообщил, что из-за повреждения пропустит остаток сезона.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес получил травму четырехглавой мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее Мойзес сообщил, что пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (0:0).

«Стали известны результаты обследования Мойзеса после повреждения в матче с “Рубином”. У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от четырех недель», — говорится в заявлении пресс-службы.

Мойзесу 31 год, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка России и обладателем суперкубка страны.