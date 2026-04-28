В ЦСКА назвали характер травмы футболиста Мойзеса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес получил травму четырехглавой мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Ранее Мойзес сообщил, что пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (0:0).
«Стали известны результаты обследования Мойзеса после повреждения в матче с “Рубином”. У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от четырех недель», — говорится в заявлении пресс-службы.
Мойзесу 31 год, он выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка России и обладателем суперкубка страны.