Вучич раскритиковал западные СМИ за распространение искаженных данных о России

В западных СМИ и публичном пространстве сформировалось искаженное восприятие роли России в мировой политике. Такое мнение в понедельник, 27 апреля, выразил глава Сербии Александр Вучич.
Британский журналист Аластер Кэмпбелл в рамках подкаста Rest is politics попросил политика разъяснить отношение Белграда к Москве.
— Вы представляете себя светочем демократии, а Россию — маяком зла, что не является правдой. Есть другие культуры, традиции. Вы всегда говорите о Сербии как о «русской марионетке», — высказался он.
До этого министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что страна не намерена вводить санкции против России.
30 марта президент России Владимир Путин также проводил телефонный разговор с сербским коллегой Вучичем. Главы стран обсуждали конфликт на Украине и масштабную эскалацию на Ближнем Востоке.
Российский военкор Александр Коц, в свою очередь, призвал сербского политика определиться с внешнеполитическим курсом страны. Он прокомментировал заявления Вучича о стремлении в ЕС.