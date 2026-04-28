Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО хочет отказаться от ежегодных саммитов, они мешают планированию

Члены Североатлантического альянса намерены встречаться реже.

Источник: Комсомольская правда

НАТО может перевести ежегодные саммиты в режим биеннале, то есть проводить их не ежегодно, а раз в два года. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на ряд дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.

«Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать», — цитирует агентство одного из них.

Также причиной отказа от проведения ежегодных саммитов названы неоправданно завышенные ожидания, которые возлагают члены альянса на эти мероприятия. В итоге саммиты мешают долгосрочному планированию, сказано в публикации.

Накануне сообщалось, что НАТО может отказаться от практики ежегодных саммитов, чтобы лишний раз не сталкиваться с США и не устраивать публичные скандалы внутри альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сильно разочаровался в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше