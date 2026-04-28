НАТО хочет отказаться от ежегодных саммитов, они мешают планированию

НАТО может перевести ежегодные саммиты в режим биеннале, то есть проводить их не ежегодно, а раз в два года. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на ряд дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.
«Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать», — цитирует агентство одного из них.
Также причиной отказа от проведения ежегодных саммитов названы неоправданно завышенные ожидания, которые возлагают члены альянса на эти мероприятия. В итоге саммиты мешают долгосрочному планированию, сказано в публикации.
Накануне сообщалось, что НАТО может отказаться от практики ежегодных саммитов, чтобы лишний раз не сталкиваться с США и не устраивать публичные скандалы внутри альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сильно разочаровался в Организации Североатлантического договора (НАТО).