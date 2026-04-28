В Волгоградской области предупредили о возможной атаке БПЛА: остановлена работа аэропорта

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области сегодня вечером.
О возможной атаке БПЛА горожан предупредили в 22:27. Жителей попросили не подходить к окнам и быть осторожными на открытых участках улиц.
Спустя 10 минут после сообщений от МЧС специалисты Росавиации ограничили работу волгоградского аэропорта, в расписание которого сегодня уже пришлось вносить коррективы.
Фото Андрея Поручаева.
