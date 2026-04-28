Турист из Германии погиб после укуса кобры во время шоу в Египте

Немецкий турист скончался после укуса кобры во время шоу в египетской Хургаде. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в местной полиции.

57-летний мужчина вместе с семьей решил посетить выступление «заклинателей змей». В ходе представления на шеи нескольких туристов были помещены кобры.

Одна из рептилий решила залезть в штаны путешественника, после чего укусила его за ногу. Мужчину пытались реанимировать до приезда врачей, однако успеха добиться не удалось.

Немецкая полиция и прокуратура расследуют смерть туриста и ожидают результатов токсикологического анализа. Египетские власти утверждают, что не были сразу осведомлены об инциденте, передает AFP.

21 апреля также стало известно, что в округе Напа, штат Калифорния, 78-летняя женщина скончалась после того, как гремучая змея укусила ее три раза.

Кроме того, ранее российский турист едва не погиб в Таиланде после контакта с опасным насекомым на элитном пляже Вонгамат в Паттайе. Мужчина подвергся воздействию яда красного огненного муравья.