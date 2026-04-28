«Балтика» потерпела третье поражение в Премьер-лиге

Калининградцы дома уступили «Акрону».

«Балтика» уступила «Акрону» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги и потерпела третье поражение в сезоне. Домашняя для калининградцев игра завершилась со счётом 1:0 в пользу тольяттинцев.

Единственный мяч публика увидела на 54-й минуте. Его забил Жилсон Беншимол. Он же распечатал ворота балтийцев ещё в первом тайме, однако тот мяч не засчитали из-за положения вне игры. В конце второго тайма калининградцы заработали пенальти, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил своё решение и назначил свободный удар от ворот «Акрона».

«Балтика» не побеждает уже в пяти последних матчах: до этого четыре встречи завершились вничью. Это поражение стало для команды Андрея Талалаева третьим в Премьер-лиге этого сезона. С 46-ю очками калининградцский клуб завершил тур на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от третьего места на три балла. Следующая игра у балтийцев также пройдёт дома. 2 мая в Калининград приедет казанский «Рубин». Матч запланирован на 15:30 (0+).

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше