Бивни мамонта обнаружили во время работ по строительству парковки в Бельгии

Два бивня мамонта и несколько костей обнаружили во время работ по строительству подземной парковки в бельгийском городе Дендерлеува. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в HLN.
Останки, по предварительным данным, принадлежат шерстистому мамонту и датируются периодом 30−40 тысяч лет до нашей эры. Находку оперативно передали специалистам организации SOLVA.
Эксперты провели консервацию костей для предотвращения их разрушения. Ученые, в свою очередь, отметили высокую научную ценность открытия, так как все части могут принадлежать одной особи.
Находка была сделана в районе, который в эпоху последнего ледникового периода представлял собой широкую речную долину в тундровом ландшафте с вечной мерзлотой, передает газета.
