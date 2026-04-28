Бивни мамонта обнаружили во время работ по строительству парковки в Бельгии

Два бивня мамонта и несколько костей обнаружили во время работ по строительству подземной парковки в бельгийском городе Дендерлеува. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в HLN.

Останки, по предварительным данным, принадлежат шерстистому мамонту и датируются периодом 30−40 тысяч лет до нашей эры. Находку оперативно передали специалистам организации SOLVA.

Эксперты провели консервацию костей для предотвращения их разрушения. Ученые, в свою очередь, отметили высокую научную ценность открытия, так как все части могут принадлежать одной особи.

Находка была сделана в районе, который в эпоху последнего ледникового периода представлял собой широкую речную долину в тундровом ландшафте с вечной мерзлотой, передает газета.

До этого аргентинские археологи нашли останки неизвестного динозавра. В пасти древнего животного исследователи обнаружили кость крокодила, которая помогла датировать возраст находки.

Кроме того, аргентинские палеонтологи также нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу.