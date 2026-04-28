Рейтинг одобрения политики Мерца упал в край: политика опустили на последнее место

Немецкий канцлер Фридрих Мерц занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков Германии. Он впервые занял 20-е место из 20-ти возможных, свидетельствуют результаты опроса INSA.
Как пишет немецкая газета Bild, ранее Фридрих Мерц находился на 18-й строчке рейтинга. Сейчас он набирает всего 28,9 балла. Падение популярности Фридриха Мерца наблюдается и внутри его электората. В том числе, он набирает меньшее число голосов среди сторонников блока ХДС/ХСС.
Политику Фридриха Мерца положительно оценили только 10% опрошенных. При этом 58% респондентов заявили, что относятся к канцлеру отрицательно.
Евродепутат Зигберт Дрезе ранее осудил резкое заявление Фридриха Мерца в адрес России. Политик обвинил немецкое руководство в безответственном расходовании средств на поддержку Украины.