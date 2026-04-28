28 апреля в календаре: день работников скорой медицинской помощи и космического туриста

Какой сегодня праздник.
День «Поцелуй свою вторую половинку» День работников скорой медицинской помощи День французского бульдога День молодых и зелёных День рождения воздушного кондиционера Всемирный день охраны труда День химической безопасности День космического туриста День шифровальной службы МВД РФ День обнаружения гена биологических часов Международный день памяти рабочих День «Заплати вперёд» День контрольно-ревизионной службы МВД РФ День осведомлённости об APOL1-опосредованном заболевании почек День офисного кубикла День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пудa и Трофима.
Именины.
Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.
Пудов день.
В этот день православная церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».
Однако после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.
События.
1563 год — в Москве начала работать первая типография.
1566 год — началось строительство Вологодского кремля.
1908 год — основана Всемирная эсперанто-ассоциация.
1914 год — в США запатентован воздушный кондиционер.
1925 год — вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».
1938 год — по обвинению в шпионаже арестован профессор Лев Ландау.
1947 год — Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики».
1968 год — состоялась премьера кинокомедии «Бриллиантовая рука» (12+).
1973 год — основан Омский государственный университет.
1978 год — в Большом театре прошла премьера одноактного балета Евгения Светланова «Калина красная» (6+) по одноимённой киноповести Василия Шукшина.
1982 год — Новосибирск награждён орденом Ленина.
1988 год — Михаил Горбачёв на встрече с патриархом Московским и всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых зданий.
1990 год — в последний раз было присвоено звание Маршал Советского Союза: его был удостоен Дмитрий Язов.
1997 год — в Пятигорске был совершён террористический акт.
2000 год — Турция, Азербайджан и Грузия заключили договор о строительстве нефтепровода для транспортировки каспийской нефти в обход России.
2001 год — с космодрома Байконур начал полет первый космический турист.
2016 год — состоялся первый пуск ракеты с российского космодрома Восточный.
В этот день родились.
Джеймс Монро (1758 — 1831 г.), 5-й президент США (1817−1825), американский государственный деятель и дипломат.
Александр Остужев (1874 — 1953 г.), русский и советский актер, Народный артист СССР.
Владимир Каппель (1883 — 1920 г.), российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири.
Курт Гёдель (1906 — 1978 г.), австрийский логик, математик и философ математики.
Донатас Банионис (1924 — 2014 г.), советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
Харпер Ли (1926 — 2016 г.), американская писательница.
Юрий Волынцев (1932 — 1999 г.), советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Саддам Хусейн (1937 — 2006 г.), иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979−2003).
Ирина Асмус (1941 — 1986 г.), советская актриса, клоунесса.
Терри Пратчетт (1948 — 2015 г.), английский писатель-фантаст.
Пенелопа Крус (1974 г.), испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар».
Народные приметы.
Южный ветер дует несколько дней подряд — к дождю. Если пчелы в этот день рано возвратились в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление. Если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот. Лучший улов лещей — когда зацветает черемуха. Щука ловится хорошо — когда дуб распускает лист. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя. Солнце заходит в красную переливающуюся зарю — ожидается сильный ветер и, возможно, дождь. Если грачи играют — погода будет солнечной и теплой. Если ночью холодно, а днем стоит жара — установится хорошая погода. Если день ясный, а вечером облака словно сгущаются — погода изменится, будет дождь. Если по оврагам все опять замерзнет — урожай с помехами достанется. Красная заря — к ветреной или дождливой погоде. Кулики прилетели — середина весны. Солнце или Луна при заходах и восходах «искажаются» — быть погожей погоде. Отправлялись на поиски рябины, калины, целебных трав. Очень часто готовили настои, призванные облегчить зубную боль.
