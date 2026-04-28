28 апреля в календаре: день работников скорой медицинской помощи и космического туриста

Южный ветер дует несколько дней подряд — к дождю. Если пчелы в этот день рано возвратились в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление. Если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот. Лучший улов лещей — когда зацветает черемуха. Щука ловится хорошо — когда дуб распускает лист. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя. Солнце заходит в красную переливающуюся зарю — ожидается сильный ветер и, возможно, дождь. Если грачи играют — погода будет солнечной и теплой. Если ночью холодно, а днем стоит жара — установится хорошая погода. Если день ясный, а вечером облака словно сгущаются — погода изменится, будет дождь. Если по оврагам все опять замерзнет — урожай с помехами достанется. Красная заря — к ветреной или дождливой погоде. Кулики прилетели — середина весны. Солнце или Луна при заходах и восходах «искажаются» — быть погожей погоде. Отправлялись на поиски рябины, калины, целебных трав. Очень часто готовили настои, призванные облегчить зубную боль.