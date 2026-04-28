Выставка в Гродековском музее расскажет о дореволюционной изнанке Хабаровска

Гродековский музей в очередной раз приглашает гостей на лекцию «Темное прошлое Хабаровска» (18+). Историки расскажут, как в нынешнем историческом центре города заключали нелегальные сделки, где орудовали преступные банды и как власти боролись с преступностью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Темное прошлое Хабаровска» — часть цикла мероприятий, которые Гродековский музей адаптировал для молодежной аудитории. В нем историки проводят экскурсии по историческим местам, рассказывая об их сомнительном прошлом, или, как в данном случае, приглашают гостей на лекции.
На продленке для взрослых на этот раз расскажут об известных хабаровских авантюристах XIX-XX веков, популярных мошеннических схемах и каналах контрабанды.
— На лекции «Темное прошлое Хабаровска» поговорим о русской огненной воде и китайском ханшине, о домах терпимости и азартных играх, а также о том, как официальная власть пыталась с этим бороться, — анонсировали мероприятие на сайте Гродековского музея.
Встреча пройдет 30 апреля в 19:00. Количество участников ограничено.