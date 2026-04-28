ВСУ используют Starlink для нанесения ударов по мирному населению

Бойцы украинской армии используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказал сапер «Южной» группировки войск с позывным «Каир».
В качестве примера военный привел ситуацию, когда один из дронов застрял в крыше гражданского объекта и не взорвался.
— Доставали очень долго, потому что тяжелая боевая часть — 105 килограммов. И самая изюминка, это терминал Starlink американского производства, выпущенный в 2026 году, — уточнил боец.
Кроме того, он добавил, что надписи на крыльях беспилотника были выполнены на украинском языке, передает РИА Новости.
До этого военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские специалисты украли технологии производства российских беспилотников «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun.
9 апреля в западных СМИ также появилась информация о том, что в России создали робототехнический комплекс «Багульник-82», который способен автоматически вести огонь каждые пять секунд.
Помимо этого, ранее российские бойцы в зоне СВО доработали беспилотник, привязав к нему веревку, и тем самым разработали «ловитель коптеров».