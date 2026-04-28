Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей и акции предприятий

Суд Краснодара принял решение обратить в доход государства деньги и акции бывшего депутата Исаева, проходящего по коррупционному делу.

Источник: Комсомольская правда

Деньги в сумме 18 миллиардов рублей, принадлежавшие экс-депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, изъяты и обращены в доход государства. Такое решение принял Ленинский районный суд Краснодара, оно касается не только денежных средств Исаева, но и акций четырёх предприятий.

«Рассмотрев материалы дела, суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 млрд рублей, а также акции АО “Краснодаргоргаз”, АО “Атэк”, ООО “Тепловая транспортная компания”, АО “Апшеронскрайгаз”, — сказано в релизе объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Суд установил, что Исаев нарушил антикоррупционное законодательство будучи депутатом Государственной Думы V созыва Федерального Собрания РФ в период с 2007 по 2011 года. Подробнее о схемах, при помощи которых обогащался экс-депутат, читайте здесь на KP.RU.

Кто такой Ризвангаджи Исаев, читайте здесь на KP.RU.