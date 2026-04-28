Экс-боец UFC Тактаров сделал скандальное заявление о Гагарине: Его просто запустили

«Его просто запустили… Он выполнил свою работу. Образ проводника создали другие люди», — заявил Тактаров в интервью Sport24.
Примечательно, что накануне в России предложили ввести наказание за фейки о Юрии Гагарине. По словам автора инициативы, в Сети всё чаще появляются публикации, искажающие образ первого космонавта. Поэтому нужно признавать экстремистскими материалы с ложью о тех событиях.
Ранее Тактаров раскритиковал США, сравнив их с трудовым лагерем. По словам бывшего бойца, ранее он испытывал положительные эмоции от жизни в США, однако со временем его восприятие страны изменилось. Он подчеркнул, что теперь не планирует переезд в Америку и рассматривает другие варианты для жизни и изучения языков.
