Врач рассказал, как на человека влияет резкая смена погоды ​

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний, снижению работоспособности и повышенной усталости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.
«Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья», — сказал Кондрахин, добавив, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.
Врач уточнил, что с точки зрения психоэмоционального благополучия мозг человека при внезапной смене теплой погоды на холодную начинает «бояться» и замедляет когнитивные процессы.
«Мы также теряем работоспособность, снижается активность и повышается усталость», — отметил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова 27 апреля достигла рекордных для этого дня 12 сантиметров.