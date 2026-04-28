Латвийские общественники и политики выступили за запрет русских имен и фамилий: он коснется даже надписей на могилах

Латвийцы решили сделать еще один шаг в поддержку всего антироссийского. Теперь общественники и политики призывают запретить использование русских имен и фамилий. На это указал депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости.
Парламентарий проинформировал о таких призывах со стороны блогеров и других публичных людей. Они ссылаются на запрет об использовании негосударственного языка, уточнил депутат. По его данным, один из «лидеров мнений» предложил ограничить употребление русскоязычных надписей даже на могилах.
«Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — прокомментировал Алексей Росликов.
В Эстонии тем временем подготовили поправки к закону, запрещающие гражданам РФ, которые находятся в стране по ВНЖ, покупать недвижимость. Целью этих мер является ограничение возможности «враждебных» государств использовать ее для якобы разведки или диверсий.