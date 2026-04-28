Синоптик рассказала, как апрель будет «прощаться» с москвичами

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Апрель будет «прощаться» холодно и с осадками в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Прощание с апрелем в столице будет холодным и с осадками, например, мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются до 30 апреля», — рассказала синоптик.
Паршина уточнила, что до конца апреля ночью будет минусовая температура и гололедица.
«А ночью апрель до его окончания будут сопровождать налипание снега, гололедица и температура до −2 градусов», — добавила она.