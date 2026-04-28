Телохранитель высказался о возможности украинского следа в покушении на Трампа

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, открывший стрельбу на приёме, где присутствовал президент США Дональд Трамп, скорее всего действовал по собственной инициативе и не был связан с какой-либо спецслужбой. Такое мнение высказал профессиональный телохранитель Алексей Фонарёв, который проанализировал ситуацию по находящимся в открытом доступе фото и видео с места происшествия.

«Это не уровень каких-либо спецслужб, даже украинских. Если бы работали кураторы, они бы подсказали, как совершить покушение лучше», — цитирует специалиста aif.ru.

Напомним, в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший из дробовика мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил 31-летний Коул Аллен. Он работает преподавателем в Калифорнии.

