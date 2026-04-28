Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рижский депутат Росликов рассказал о планах Латвии запретить русские имена

Общественники, блогеры и политики часто выступают инициаторами запрета русских имен и фамилий в Латвии. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

— Одно из предложений публичных людей было — это вопрос фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, — уточнил парламентарий.

Он также привел в пример предложение одного из местных «лидеров мнений», который выступил в поддержку запрета русскоязычных надписей на могилах.

Росликов добавил, что любой блогер в Латвии имеет право оскорблять русскоязычных. Однако жертвы в таких случаях, пытаясь себя отсоять, часто оказываются в уголовной полиции, передает РИА Новости.

В конце февраля историка и корееведа из России Андрея Ланькова задержали в Латвии. Ему не дали провести лекцию в Риге. Позже организаторы сообщили, что ученого внесли в «черный список».

В апреле 2024 года также стало известно, что власти Латвии приняли решение отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с 2026 года.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
