В Иране назвали США пиратами и террористами

Дипломат назвал террористическими действия США. Он уточнил, что морская блокада сопровождается захватом коммерческих судов и взятием под арест экипажей. Дипломат назвал эти действия противоправными.
«Ответственность за любые нарушения в морских перевозках лежит на агрессорах — США и их сторонниках. Любые заявления об обратном являются необоснованными», — подытожил Амир Саид Иравани.
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Тегерану. Он заявил о скором «взрыве изнутри» нефтепроводов на территории Ирана. Президент США дал Тегерану три дня. Затем нефтепроводы взорвутся, считает Дональд Трамп.