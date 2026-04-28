Росстандарт принял ГОСТ для аварийно-спасательных машин

РИА Новости: для аварийно-спасательных машин установили минимальную скорость.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ, который, в том числе, устанавливает минимальную скорость на дорогах для машин, участвующих в аварийно-спасательных работах, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

Требования распространяются на инженерные машины для ведения аварийно-спасательных работ. К ним относятся бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, путепрокладчики и другие машины, которые используются для расчистки завалов, эвакуации пострадавших, обеспечения подачи воздуха и иных работ.

Так, машины на колесном шасси на дорогах с асфальтобетонным покрытием должны передвигаться со скоростью не менее 40 километров в час. Если же машины на гусеничном и специальном шасси едут по сухому грунту, то скорость должна составлять не менее 25 километров в час.

ГОСТ также уточняет, что запас топлива у таких машин должен быть как минимум на 400 километров.

Помимо этого, установлены требования к интерьеру машин: материалы обивки не должны быть огнеопасными, а сами транспортные средства должны иметь пространство для размещения огнетушителей.

ГОСТ вступает в силу с 1 июля текущего года.