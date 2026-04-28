Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Прохладная погода не выше плюс 10 градусов ожидается 1 мая в Москве, 2 и 3 мая воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Первого числа уже до 10 градусов тепла. Я бы не сказал, что первое мая будет теплым — 10 градусов в дневные часы, это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода. Я бы сказал, это достаточно прохладная погода, но не ветрено и без значимых осадков», — рассказал Шувалов.
Он добавил, что 2 и 3 мая ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов.