BFMTV: Студенту из Франции в Сингапуре грозит до двух лет тюрьмы за соломинку

Суд в Сингапуре рассматривает дело французского студента, который облизал трубочку для сока и положил ее обратно в уличный автомат. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказали в Daily Mail.
По данным следствия, мужчина снял свои действия на видео, загрузил ролик в личный блог и подписал его: «Город небезопасен».
Видео неожиданно стало вирусным — оно вызвало отвращение у пользователей Сети. Компания iJooz вынуждена была заменить все 500 трубочек в автомате после случившегося.
Студенту предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении общественного вреда. Ему грозит до двух лет лишения свободы и большой штраф.
Мужчина учился в сингапурском отделении бизнес-школы ESSEC. В образовательном учреждении заявили, что проводят внутреннее расследование, передает издание.
