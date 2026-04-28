BFMTV: Студенту из Франции в Сингапуре грозит до двух лет тюрьмы за соломинку

Суд в Сингапуре рассматривает дело французского студента, который облизал трубочку для сока и положил ее обратно в уличный автомат. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказали в Daily Mail.

Суд в Сингапуре рассматривает дело французского студента, который облизал трубочку для сока и положил ее обратно в уличный автомат. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказали в Daily Mail.

По данным следствия, мужчина снял свои действия на видео, загрузил ролик в личный блог и подписал его: «Город небезопасен».

Видео неожиданно стало вирусным — оно вызвало отвращение у пользователей Сети. Компания iJooz вынуждена была заменить все 500 трубочек в автомате после случившегося.

Студенту предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении общественного вреда. Ему грозит до двух лет лишения свободы и большой штраф.

Мужчина учился в сингапурском отделении бизнес-школы ESSEC. В образовательном учреждении заявили, что проводят внутреннее расследование, передает издание.

До этого в Японии оправдали 60-летнего Седзи Маэкава, который почти 40 лет провел в заключении по обвинению в убийстве школьницы. Повторное расследование поставило под сомнение его вину.

Похожая ситуация происходила в России. Житель Башкирии Фатхулле Исхаков, проведший 13 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, получил компенсацию в размере 95 тысяч рублей.